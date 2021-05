Chernobylite: Neue Details zum Mega Patch 8

Autor:, in / Chernobylite

The Farm 51 hat neue Informationen rund um den neuen Mega Patch 8 und der Heist-Mission für Chernobylite veröffentlicht.

Das Science-Fiction-Survival-Spiel Chernobylite ist für Steam seit einer ganzen Weile im Early Access. Somit hat das Spiel auch einige Patches und Updates erhalten. Die Entwickler haben nun neue Details zum Mega Patch 8 veröffentlicht und sprechen dort über die von Fans so sehr nachgefragte Heist-Mission.

In dem unten verlinkten Video spricht einer der Entwickler darüber, dass neue Dialoge geschrieben und die dazugehörigen Voiceover komplett neu aufgenommen wurden. Auch wurde die Story hinter dem Spiel angepasst und verbessert. Außerdem wurden weitere mechanische Tweaks und Bug Fixes vorgenommen. Insgesamt beinhaltet die komplette Liste rund 1000 Änderungen.

Neben den Patch Notes spricht der Entwickler im Video die offizielle Veröffentlichung an. So wird das Spiel für PC, Xbox One und PlayStation 4 im Juli 2021 erscheinen. PlayStation 5 und Xbox Series X/S-Versionen des Spiels sind für einen späteren Release dieses Jahres geplant.

Zum Abschluss des Videos werden noch einige Fragen beantwortet. Zum Beispiel, dass Besitzer der Early Access-Steam Version kostenlos auf die Vollversion updaten können. Das später erscheinende DLC werden diese Spieler ebenfalls gratis erhalten. Eine physische Version des Spiels für die Konsolen ist geplant, aber es liegt in den Händen des Publishers, dies auch umzusetzen. Aktuell können dazu keine weiteren Details genannt werden.

Der neue Mega-Patch wird auch einen kleinen Teaser für die Heist-Mission beinhalten. Spieler können einen kleinen Vorgeschmack auf die Mission erhalten, welche zum Release der Vollversion in Chernobylite enthalten sein wird.

Das ganze Video gibt es für euch noch mal hier zum Anschauen: