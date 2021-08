Chernobylite: Trailer zu Tatjana’s Wedding Vows zum Konsolenstart

Publisher All in! Games und Entwickler The Farm 51 feiern die bevorstehende Konsolenveröffentlichung des Survival-Horror-RPGs Chernobylite mit einem neuen Trailer, der auf der Gamescom Premiere hatte. Der Trailer wirft ein Licht auf Tatyana, die Verlobte des Protagonisten Igor, die vor 30 Jahren unter mysteriösen Umständen verschwand. Sie ist der Grund, warum er entgegen aller Warnungen in die Sperrzone zurückkehrt.

Tatjana erscheint Igor noch immer in seinen Träumen, verfolgt ihn und ruft ihn zurück nach Tschernobyl. Das letzte Mal sah er sie an dem schicksalhaften Tag der Nuklearkatastrophe vor 30 Jahren, aber ihm kommt es vor wie gestern. Solange die Chance besteht, dass sie noch am Leben ist, kann er nicht anders, als in die heutige Sperrzone zurückzukehren, trotz der Gefahr, die von feindlichen Militärs, übernatürlichen Kreaturen und anderen Stalkern ausgeht.

Chernobylite wird voraussichtlich am 28. September 2021 für PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.