CHERRY: Erstmals Tastaturen mit TMR-Technologie präsentiert

CHERRY XTRFY präsentiert erstmals Tastaturen mit TMR-Technologie: Die MX 8.2 Pro TMR Wireless erscheint im Januar, gefolgt von der K5 Pro TMR im Frühjahr 2026.

Pünktlich zur CES 2026 kündigt CHERRY XTRFY seine ersten Tastaturen mit magnetischen Switches an. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, die auf Hall-Effect-Technologie setzen, nutzt CHERRY Tunnel Magnetoresistance (TMR) Technologie, die eine höhere Sensibilität, größere Präzision und einen geringeren Stromverbrauch bietet.

Für Gamer bedeutet dies kabelloses Spielen ohne Kompromisse bei Leistung und Anpassungsfähigkeit der magnetischen Tastatur.

“Die Nachfrage nach Tastaturen mit magnetischen Switches steigt stetig, aber mit TMR gehen wir einen Schritt weiter. Die MX 8.2 Pro TMR bietet ultraschnelle kabellose Leistung und alle Vorteile, die Nutzer von magnetischen Tastaturen erwarten – jedoch mit höherer Präzision und Flexibilität. Dank Hot-Swap Support können sowohl magnetische als auch mechanische Switches eingebaut und ausgewechselt werden. Dadurch lässt sich das Tipperlebnis so individuell wie noch nie zuvor gestalten. Und das ist erst der Anfang: Bereits im Frühling werden wir das TMR-Sortiment um die K5 Pro TMR erweitern“, so Joakim Jansson, Head of Product & Portfolio bei CHERRY.

CHERRY XTRFY MX 8.2 Pro TMR Wireless. Mehr als nur magnetisch.

Die CHERRY MX 8.2 Pro TMR Wireless ist eine stabile Tenkeyless-Tastatur mit robustem Aluminiumgehäuse und PBT-Tastenkappen. Die magnetischen CHERRY MK Crystal Switches werden durch fortschrittliche TMR-Sensorik angetrieben, die Eingaben mit einer Präzision von 0,01 mm registriert. Das Ergebnis ist ein geschmeidiges, lineares Tippgefühl.

Dank der hocheffizienten TMR-Technologie arbeitet die Tastatur kabellos mit einer Abtastrate von 8.000 Hz. Mit bis zu acht Abfragen pro Millisekunde wird so eine schnellere Reaktion des Computers auf jeden Tastenanschlag ermöglicht.

Mit der CHERRY MagCrate-Software ist jeder Tastenanschlag individuell anpassbar: Vom Anschlagpunkt bis hin zur Möglichkeit, einer Taste je nach Länge und Tiefe des Tastendrucks unterschiedliche Funktionen zuzuordnen. MagCreate gibt Gamern so die Kontrolle und Funktionen, die sie benötigen, um ihr Spiel zu optimieren.

Die Tastatur unterstützt außerdem Hot-Swapping, was das Wechseln zwischen magnetischen und mechanischen Switches bei fast allen Tasten ermöglicht. Dank des kompakten TKL-Layouts eignet sich die MX 8.2 Pro TMR Wireless perfekt für kompetitives Gaming sowie für den alltäglichen Gebrauch.

CHERRY XTRFY K5 Pro TMR. Magnetische Präzision im kompakten Format

Die CHERRY XTRFY K5 Pro TMR basiert auf der beliebten K5-Tastatur, die für ihre hohe Anpassungsfähigkeit bekannt ist, und nun mit neuen magnetischen Switches ausgestattet wurde. Das kabelgebundene Modell verfügt über magnetische CHERRY MK Crystal Switches mit TMR-Sensorik und bietet dank der CHERRY MagCrate-Software eine verbesserte Präzision und erweiterte Individualisierungsmöglichkeiten. Mit ihrem kompakten 65 %-Layout richtet sie sich an Gamer, die ein kleineres Format bevorzugen.

Neben dem Switch-Upgrade erhöht die K5 Pro TMR die Abrufrate von 1.000 auf 8.000 Hz. Das Ergebnis ist eine leistungsorientierte Ergänzung der TMR-Reihe, die diese um eine neue Größe und Preisklasse erweitert.

Die MX 8.2 Pro TMR Wireless ist ab dem 29. Januar mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 229,99 Euro erhältlich. Die K5 Pro TMR Compact erscheint im Frühjahr dieses Jahres; ihr Preis wird zeitnah zum Veröffentlichungstermin bekannt gegeben.