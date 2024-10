Chicken Police: Into the HIVE!: Hart gesottene Noir-Atmosphäre ab November

Chicken Police: Into the HIVE! erscheint im November für PC und kurze Zeit später für Xbox Series X/S, PlayStation und Switch.

Stutzt eure Federn und poliert eure Waffen, während ihr euch darauf vorbereitet, dorthin zu gehen, wo noch nie ein Huhn zuvor gewesen ist: Das Point-and-Cluck-Detektivspiel Chicken Police: Into the HIVE! erscheint am 7. November auf Steam.

Und das ist noch nicht alles: Der Entwickler The Wild Gentlemen freut sich, ankündigen zu können, dass die PlayStation 5-, PlayStation 4-, Nintendo Switch- und Xbox Series X|S-Versionen dieses Film-Noir-Abenteuers kurz darauf erscheinen werden.

Sonny Featherland und Marty MacChicken sind wieder da und bereit, ihre Schnäbel dorthin zu stecken, wo sie nicht hingehören – aber dieses Mal könnte ihnen ihre Mission mehr als nur ein paar zerzauste Federn einbringen.

Am 7. November können PC-Spieler ihre Flügel ausbreiten und sich den erfahrenen Hühnerpolizisten bei ihrem bisher vielleicht schwierigsten Fall anschließen, wenn sie sich in die Slums von Clawville begeben, einer dynamischen Stadt, in der verschiedene Tierarten in Harmonie zusammenleben.

Die Schrecken, die sie im Hive erwarten, wo die Insekten gezwungen sind, unter schrecklichen Bedingungen zu leben, sagen jedoch etwas anderes…

Erkundet die rauen Straßen von Clawville und verhört über 30 Personen an mehr als 35 Orten. Achtet nur darauf, dass ihr euren Verstand behaltet, während ihr Lügen durchstöbert, um nicht durcheinanderzukommen. Und denkt daran: Jeder hat in dieser Stadt seine eigene Meinung und wenn etwas verdächtig riecht, ist es das wahrscheinlich auch.

Mit der für die Serie typischen Mischung aus schwarzem Humor, hart gesottener Noir-Atmosphäre und fesselnder Handlung wird Chicken Police: Into the HIVE! euch auf Trab halten, während ihr euch durch die gefährliche Unterwelt von Clawville bewegt, egal ob ihr das erste Spiel gespielt habt oder nicht.

Dieses Mal könnt ihr zwischen der ursprünglichen Schwarz-Weiß-Farbpalette und dem neuen Technicolor-Modus wechseln, wann immer ihr wollt.

Nach der Veröffentlichung auf dem PC wird Chicken Police: Into the HIVE! auch auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox Series X|S erscheinen, damit auch Konsolenspieler versuchen können, eine der schrecklichsten Verschwörungen von Clawville zu zerschlagen.