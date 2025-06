Chicken Run: Eggstraction: Die verrückten Hühner sind zurück

Outright Games und das preisgekrönte Animationsstudio Aardman bringen das gefeierte Chicken Run-Franchise zurück – diesmal als top-down Action-Schleichspiel: Chicken Run: Eggstraction.

Basierend auf dem Netflix-Film Chicken Run: Dawn of the Nugget schlüpfen Spieler in die Rollen der mutigen Hühner, um in fünf stark bewachten Farmen ihre Artgenossen aus den Fängen der Nugget-Industrie zu befreien.

Mit ikonischem Humor, neuen Bösewichten, einem Gastauftritt aus dem Wallace-&-Gromit-Universum und originalen Sprechern wie Bella Ramsey (Molly) und Josie Sedgwick-Davies (Frizzle), setzt das Spiel die Geschichte charmant fort. Ob allein oder im lokalen Koop mit einem Freund: Taktik, Timing und Tarnung sind der Schlüssel zum Erfolg.

Chicken Run: Eggstraction erscheint im Herbst 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.