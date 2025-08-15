Chicken Run: Eggstraction: Release-Termin enthüllt

Outright Games und das Animationsstudio Aardman haben den offiziellen Veröffentlichungstermin für das Videospiel Chicken Run: Eggstraction bekannt gegeben.

Das Spiel erscheint am 24. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und den Microsoft Store. Parallel zur Ankündigung wurde eine zeitlich begrenzte Demo veröffentlicht, die bis zum 18. August um 13:00 Uhr UTC auf Steam verfügbar ist. In dieser Vorschauversion könnt ihr sechs Level spielen und erste Eindrücke vom Gameplay gewinnen.

Das Spiel basiert auf dem Film Chicken Run: Dawn of the Nugget aus dem Jahr 2023 und führt die Geschichte fort.

Ihr übernehmt die Kontrolle über bekannte Charaktere aus dem Chicken-Run-Universum und müsst in verschiedenen Missionen eure Artgenossen aus den Fängen der industriellen Geflügelverarbeitung befreien. Dabei kommt es auf strategisches Vorgehen, gutes Timing und den Einsatz spezieller Fähigkeiten an. Neben einem Einzelspielermodus steht euch ein lokaler Koop-Modus für zwei Spieler zur Verfügung.

Die Handlung stammt von Drehbuchautor Larry Rickard, bekannt durch Serien wie Ghosts und Horrible Histories.

Die englischen Stimmen werden unter anderem von Bella Ramsey, Josie Sedgwick-Davies, Amelia Dimoldenberg und Romesh Ranganathan gesprochen.

Das Spiel setzt auf humorvolle Stealth-Action und bietet euch die Möglichkeit, Sicherheitskameras zu umgehen, Wachen auszutricksen und euch mit verschiedenen Verkleidungen Zugang zu gesicherten Bereichen zu verschaffen. Ein Trailer zur Veröffentlichung wurde ebenfalls veröffentlicht und zeigt erste Spielszenen.