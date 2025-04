Chickenhare & the Treasure of Spiking-Beard: Neues Action-Adventure zum Animationsfilm

Chickenhare & the Treasure of Spiking-Beard erscheint noch dieses Jahr für Konsolen und PC.

Macht euch bereit für ein unvergessliches Abenteuer. N-Zone kündigt die Entwicklung eines spannenden neuen Action-Adventures an, das auf dem beliebten Comic und Animationsfilm Chickenhare basiert.

Chickenhare & the Treasure of Spiking-Beard soll noch in diesem Jahr auf Konsolen und PC erscheinen.

Die Spieler werden sich auf die Jagd nach einem legendären Schatz begeben und haben zum ersten Mal die Möglichkeit, nahtlos in die drei unterschiedlichen und dynamischen Protagonisten zu schlüpfen: Chickenhare, Meg und Abe.

Jeder Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die für die Bewältigung der vor ihm liegenden Herausforderungen unerlässlich sind:

Chickenhare: Chickenhare kombiniert die Gewandtheit eines Hasen mit überraschenden hühnerähnlichen Fähigkeiten und beherrscht seine Beweglichkeit und Sprungkraft. Die Spieler navigieren durch tückische Umgebungen und erreichen mit seinen einzigartigen akrobatischen Fähigkeiten scheinbar unmögliche Orte.

Meg: Mit ihren unübertroffenen Kampfkünsten ist Meg eine furchtbare Kämpferin. Die Spieler werden ihre schnellen Bewegungen und kraftvollen Techniken beherrschen, um es mit jedem Gegner aufzunehmen, sogar mit dem berüchtigten Piggy, und so beweisen, dass sie eine Kraft ist, mit der man rechnen muss.

Abe: Diese skeptische, aber unglaublich starke Galapagos-Schildkröte ist eine Naturgewalt. Die Spieler können Abes ungeheure Kraft nutzen, um zu rutschen, Hindernisse zu überwinden und sich den Weg zu bahnen, wo vorher keiner war.

Die Fähigkeit, spontan zwischen Chickenhare, Meg und Abe zu wechseln, wird entscheidend sein, um knifflige Rätsel zu lösen, durch verschiedene Landschaften zu navigieren und eine bunte Schar von Bösewichten zu bekämpfen.

Die Spieler müssen die Stärken jedes Charakters strategisch einsetzen, um Spiking-Beards zu besiegen und das begehrte Artefakt, die Regenbogenfeder, in ihre Hände zu bekommen.

Chickenhare & the Treasure of Spiking-Beard verspricht eine fesselnde Mischung aus Action, Jump’n’Run und cleveren Charakterwechseln, und das alles in der lebendigen und humorvollen Welt, die Fans kennen und lieben.

Macht euch auf ein episches Abenteuer gefasst, bei dem sich eine Schatzsuche im Spiel zu einem echten Abenteuer entwickelt, an dessen Ende ein einzigartiges, hochwertiges und einzigartiges Artefakt darauf wartet, entdeckt zu werden.