Chief Surgeon Simulator: Krankenhausmanagement und Simulation vereint

RingZero Game Studio präsentiert Chief Surgeon Simulator, ein genreübergreifendes Simulationserlebnis, bei dem die Spieler sowohl als praktischer Chirurg als auch als strategischer Leiter eines großen Krankenhauses agieren.

Chief Surgeon Simulator erscheint dieses Jahr für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 und stellt eure Fähigkeiten und eure Strategie in einer Welt unter hohem Druck auf die Probe, in der jede Entscheidung – von Schnitten bis hin zur Infrastruktur – von Bedeutung ist.

Von dem Moment an, in dem Patienten die Türschwelle überschreiten, überwachen die Spieler jeden Schritt ihres Weges: Triage, Diagnose und, falls erforderlich, Operationen aus der Ich-Perspektive. Gleichzeitig bauen sie ihr Krankenhaus zu einer führenden Einrichtung aus, indem sie Personal verwalten, Abteilungen erweitern und in modernste Pflege und Ausrüstung investieren.

„Ich habe es sehr genossen, Feedback zum chirurgischen Design des Chief Surgeon Simulators geben zu können“, sagte der renommierte Chirurg Dr. T.F. D’Amore aus Marin County, Kalifornien. „Ich habe mit dem Entwicklungsteam zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass sich die Eingriffe authentisch anfühlen, ohne die Spieler zu überfordern, und um eine ausgewogene Balance zwischen Realismus und Spaß zu finden.“

Wählt zwischen zwei Spielmodi: Einem strukturierten, storybasierten Story-Modus oder einem flexiblen, offenen Sandbox-Modus, in dem Kreativität und Effizienz eure einzigen Grenzen sind.

Features:

Doppelte Rolle im Spielverlauf

Führt Operationen durch und leitet ein florierendes Krankenhaus – eine einzigartige Hybrid-Simulation.

Authentische chirurgische Eingriffe

Stellt Diagnosen, weist Personal zu oder führt Echtzeitoperationen durch, die unter Mitwirkung echter Chirurgen entwickelt wurden.

Vollständige Krankenhausaufsicht

Stellt Ärzte ein, bildet sie aus, erweitert Abteilungen und rüstet eure Einrichtung auf, während ihr euren Ruf ausbaut.

Zwei Spielmodi:

Story-Modus: Verfolgt eine dramatische Erzählung in strukturierten Missionen und sich entwickelnden Herausforderungen.

Sandbox-Modus: Baut und verwaltet euer Krankenhaus mit völliger kreativer Freiheit.

Reputationssystem:

Bietet hervorragende Pflege, um begeisterte Bewertungen zu erhalten, die sich auf Finanzierung, Upgrades und Wachstum auswirken.