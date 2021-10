Children of Morta: Ancient Spirits DLC ab sofort verfügbar

Autor:, in / Children of Morta

Children of Morta hat seit seiner Veröffentlichung einen stetigen Fluss an Inhalten erhalten. Zu den sechs bisherigen Updates gehörten: ein neuer Charakter, ein neuer kampforientierter Spielmodus, ein DLC für wohltätige Zwecke und tonnenweise spielerleichternde Gegenstände und Relikte.

Mit Ancient Spirits kommt ein neuer Typ von Krieger ins Spiel, der zwei einzigartige Kampfstile in einem einzigen Kämpfer vereint. Der aus der Liebe zwischen einem Mann und einem Goblin entstandene Yajouj’Majouj wechselt zusammen mit seinen Grund- und Spezialangriffen fließend die Kampfform und kann zwischen Wirbelstürmen aus Geisterglut oder der magnetischen, verletzenden Kraft eines schrulligen Verbündeten wechseln.

Neben diesem zusätzlichen Charakter, der nur im Familien-Prüfungsmodus spielbar ist, enthält der DLC auch neue Charaktermasken, mit denen jedes Familienmitglied individuell gestaltet werden kann, sowie fünf Relikte, fünf Zauber und fünf Gnaden, die den Spielern neue Kräfte verleihen, um den Kampf und den Spielstil sowohl im Story- als auch im Familien-Prüfungsmodus weiter zu verbessern.

Hier könnt ihr euch den Children of Morta: Ancient Spirits DLC Launch Trailer ansehen:

Children of Morta hat seine Inhalte seit dem Start 2019 stetig erweitert. Ab heute können alle oben genannten Inhalte – das Basisspiel und zwei kostenpflichtige DLCs, Ancient Spirits und die Wohltätigkeitsaktion Paws and Claws – zusammen in der Children of Morta: Complete Edition erworben werden.

In Fortsetzung des 11 bit-Engagements für wohltätige Zwecke geht ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf des Pakets an die Humane Society International, so dass wir Tieren auf der ganzen Welt geholfen werden kann, für die bereits mehr als 200.000 US-Dollar gesammelt wurden.

Children of Morta ist im Xbox Game Pass verfügbar und kann mit 60 Prozent Rabatt gekauft werden.