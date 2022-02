Children of Morta: Koop-Update für Konsolen braucht mehr Zeit

Autor:, in / Children of Morta

Das Koop-Update The Fellowship Sanctuary für Children of Morta erscheint für PC. Konsolenspieler müssen warten.

11 bit studios und Dead Mage werden mit der Veröffentlichung von The Fellowship Sanctuary für die Steam-Version des Spiels am 14. Februar 2022 das letzte Update der Children of Morta-Entwicklungs-Roadmap veröffentlichen. Konsolenspieler müssen sich weiter gedulden.

Das letzte von insgesamt acht kostenlosen Updates für das erfolgreiche Schurken-Lite-Abenteuer wird durch den lang erwarteten Online-Koop-Modus hervorgehoben, der es zwei tapferen Kriegern ermöglicht, sich gemeinsam gegen die immer feindlich gesinnte Verderbnis zu stellen.

Während Steam-Spieler ab dem 14. Februar in den Genuss des Online-Koop-Modus kommen, arbeitet das Dead Mage-Team noch hart daran, das gleiche Erlebnis auf die Konsolen zu bringen.

Um die gleiche Qualität auf allen Plattformen zu gewährleisten, ist das Entwicklerteam bestrebt, alles richtigzumachen, bevor es veröffentlicht wird. Derzeit gibt es noch kein Zeitfenster für die Veröffentlichung dieses Updates.