Children of Morta: Teaser-Trailer zum Ancient Spirits DLC

Für Children of Morta wird am 7. Oktober die Ancient Spirits Erweiterung und mehr enthüllt.

Kann eine prophezeite Fabel über einen wilden Krieger eines Tages Wirklichkeit werden? In dem magischen und doch gefährlichen Land Rea ist alles möglich. Hört euch am 7. Oktober 2021 eine gemütliche Kamingeschichte an, um mehr über die Ankunft des neuen spielbaren Charakters in Children of Morta und andere aufregende neue Inhalte zu erfahren.

Der Ancient Spirits DLC wird auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar sein. Schaut euch den Teaser-Trailer an, um einen ersten Blick auf das zu werfen, was kommen wird:

Um die Wartezeit bis zur Premiere am 7. Oktober zu verkürzen, sind weitere kostenlose Children of Morta-Inhalte jetzt live. Das neueste Update bereichert das Spiel mit der Weihe, einem neuen Ziel für den kampforientierten Modus „Familienprüfungen“, und zwei vollständigen Sprachlokalisierungen, einschließlich der Sprachausgabe auf Persisch und Japanisch.

Die vollständige Enthüllung und genaue Ankunft von Ancient Spirits ist für den 7. Oktober angekündigt.