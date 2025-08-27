Chip ’n Clawz vs. The Brainioids: Action-Strategiespiel auf Xbox veröffentlicht

Spielt Chip ’n Clawz vs. The Brainioids solo oder verbündet euch mit einem Freund online oder auf der Couch für ein unvergessliches RTS-Abenteuer vom Schöpfer von X-COM.

Arc Games und Snapshot Games haben Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids veröffentlicht, ein chaotisches Action-Strategiespiel des Schöpfers von X-COM, Julian Gollop.

Der Titel ist ab sofort für PC via Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 29,99 € erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung gibt es bis zum 2. September 10 % Rabatt auf allen Plattformen.

Chip ‘n Clawz kombiniert Echtzeitstrategie mit actiongeladenen Kämpfen und lädt die Spieler dazu ein, eine Invasion alberner Feinde mit Gehirnen in Gläsern in einer lebhaften Welt, die von Samstagmorgen-Cartoons und Old-School-Comics inspiriert ist, zu überlisten und zu bekämpfen.

Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids kann solo oder mit einem Freund gespielt werden – online, im Split-Screen-Couch-Koop oder im PvP. Die Spieler sammeln wertvolle Brainium-Kristalle, bauen Basen und führen Armeen in die Schlacht.

Die Third-Person-Action versetzt die Helden mitten ins Geschehen, sodass die Spieler ihre Kampffähigkeiten unter Beweis stellen und ihr Arsenal aufrüsten können, während sie ihren Armeen Befehle erteilen. Die Mischung aus Action und Strategie sorgt dafür, dass sowohl taktische Genies als auch Neulinge gleiche Chancen haben.

Dieses Multiplayer-freundliche Abenteuer bietet jetzt auch einen Friend’s Pass für PC, PlayStation 5 und Series X|S, mit dem Spieler kostenlos Online-Koop- und PvP-Multiplayer-Modi mit einem Freund genießen können, der das Spiel besitzt.

„Mit Chip ’n Clawz vs. the Brainoids haben wir ein Spiel entwickelt, das sowohl für erfahrene Echtzeit-Strategiespieler als auch für Neulinge in diesem Genre gleichermaßen lohnenswert ist“, so Julian Gollop, CEO von Snapshot Games. „Egal, ob jemand direkt in den Kampf stürzen oder aus der Ferne planen möchte – wir haben ein Erlebnis geschaffen, bei dem jeder mitmachen, seinen eigenen Stil finden und Spaß haben kann.“