Chip ’n Clawz vs. The Brainioids: Release-Termin Ende August enthüllt

Der Release-Termin wurde in einem brandneuen Trailer enthüllt – Crossplay und Freunde-Pass sind direkt zum Launch verfügbar!

Chip ’n Clawz vs. The Brainioids ist ein Projekt von Julian Gollop, dem Schöpfer von X-COM und dem Team von Snapshot Games, dem Entwickler von Phoenix Point und Chaos Reborn.

Chip ’n Clawz vs. The Brainioids ist ein actionreiches Strategiespiel, das fesselndes Gameplay von Real Time Strategy (RTS) mit der Action eines Third-Person-Shooters kombiniert. In Chip ’n Clawz vs. The Brainioids arbeiten die Spieler zusammen, um eine Invasion der außerirdischen Brainioids aufzuhalten.

Im Laufe dieser bunten und von Comics inspirierten Reise können die Spieler in die Rollen eines der beiden Helden Chip und Clawz schlüpfen, oder im Koop beide Helden spielen, um Rohstoffe und Sammlerobjekte zu sammeln, Basen zu bauen, die Fertigkeiten ihrer Helden zu erweitern, Truppen anzuführen und mit ihnen in die Schlacht zu ziehen. Die Spieler erwarten eine Reihe von Story-Kampagnen mit zahlreichen Herausforderungen und spannenden Boss-Kämpfen, oder sie können im Mehrspielermodus gemeinsam die Brainioids besiegen und die Welt retten.

In einem neuen Trailer haben Arc Games und Snapshot Games angekündigt, dass Chip ’n Clawz vs. The Brainioids offiziell am 26. August auf PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation und Xbox erscheint.

„Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Chip ’n Clawz schon sehr bald veröffentlicht wird, und dass das Spiel einen Freunde-Pass haben wird“, so Julian Gollop, CEO von Snapshot Games. „Chip ’n Clawz ist als Koop-Abenteuer angelegt, weil wir ein Strategiespiel machen wollten, das einfach mit Freunden, Familienmitgliedern und Strategiefans online und offline auf jeder Plattform gespielt werden kann. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler Chip ’n Clawz gemeinsam mit einem Freund erleben – und das jederzeit und überall, dank Freunde-Pass und Crossplay!“

Das dynamische Action-Strategiespiel von XCOM-Schöpfer Julian Gollop ist regulär zum Preis von 28,99 € erhältlich. In der ersten Woche nach dem Launch (26. August bis 2. September) gibt es zusätzlich noch einen Rabatt von 10% auf allen Plattformen!

Das koop-freundliche Action-RTS-Abenteuer erscheint mit einem Freunde-Pass, damit Spieler den Online-Koop und PvP-Multiplayer kostenlos mit einem Freund genießen können, der das Spiel besitzt. Das Spiel unterstützt zudem Crossplay, sodass das komplette Abenteuer im Team bestritten werden kann – unabhängig von der Plattform.

Der brandneue Trailer zeigt, wie Chip ’n Clawz vs. The Brainioids klassisches Strategie-Gameplay mit Action-Elementen kombiniert, und damit einen einzigartigen Genre-Mix erzeugt: