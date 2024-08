Chivalry 2: Keine weiteren Inhalte mehr

Autor:, in / Chivalry 2

Nach elf Content-Updates ist Schluss! Chivalry 2 ist offiziell „inhaltlich und funktional vollständig“, so die zuständigen Entwickler Torn Banner Studios.

Im März erschien das zehnte und im Mai das letzte Content-Update für Chivalry 2. Jetzt beabsichtigen die Entwickler sich neuen Spielen zuzuwenden.

Aber Schluss ist im Chivalry Franchise damit nicht, das verriet das Studio, welches sich darüber bewusst ist, dass die Fans enttäuscht über das Ende von Chivalry 2 sein werden.

„Mit diesem letzten Inhaltsupdate, das wir den Spielern zur Verfügung stellen, freuen wir uns darauf, unsere Bemühungen und Ressourcen auf fesselnde neue Multiplayer-Projekte zu konzentrieren, sowohl im Chivalry-Universum als auch im erschreckenden neuen Koop-Territorium.“ „Wir haben unser Team in Bezug auf Anzahl und Fähigkeiten ausgebaut, um die folgenden Herausforderungen zu meistern und sicherzustellen, dass der nächste Chivalry-Titel die Spieler völlig umhauen wird, wenn er veröffentlicht wird“, so die Entwickler.

Mit dem erschreckenden neuen Koop-Territorium ist jedenfalls das im Herbst erscheinende PC-Spiel „No More Room in Hell 2“gemeint. Somit dürfte auch feststehen, dass ein neuer Teil im Chivalry-Franchise kommen wird, nur wann und in welcher Form ist nicht klar.

Chivalry 2 ist für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5 und PC erhältlich.