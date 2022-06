Chivalry 2: Mittsommer Event bietet Faustkämpfe und Festlichkeiten

Das Chivalry 2 Mittsommer-Event heißt die Spieler auf den Feldern von Aberfell willkommen, wo die Druiden-Kriegsherren von Mason und die Bauernschaft ein Fest veranstalten, das jeden Agathianer in Angst und Schrecken versetzen würde – und jeder ist eingeladen!

Nehmt an den furchterregenden Feierlichkeiten teil und taucht in diesem zeitlich begrenzten Spezial-Event in eine brandneue Karte des Brawl-Modus ein. Im Brawl-Modus von Chivalry 2 ist alles, was ihr in die Hand nehmen könnt, eine Waffe. Lasst eure Schwerter und Äxte an der Tür und benutzt eure Fäuste, Stühle, Bienenkörbe, Schatullen und alles, was ihr aufheben könnt, für eine wilde Schlägerei.

Neue tragbare Gegenstände (auch als Waffen für den Schlägereimodus bekannt)

Mittsommerpfahl

Holzhammer

Blumenvase

Neue Umgebungsobjekte

Mini-Katapult (interaktionsfähig)

Stroh-Figuren

Totempfähle

Neue saisonale Helme

Bärenmaske

Blütenkrone