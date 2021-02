Chivalry 2: Technische Probleme auf Xbox behoben

Im Xbox Insider Programm läuft seit dem 23. Februar die Chivalry 2 Alpha. Aufgrund technischer Probleme konnten sich Spieler nicht beim First-Person-Multiplayer-Schnetzler anmelden. Dieser Fehler wurde jetzt behoben.

Eigentlich sollte der Test gestern beendet werden, aber aufgrund der genannten Probleme wird die Chivalry 2 Alpha noch bis Sonntag, dem 28. Februar verfügbar sein. Wer noch mitmachen möchte, kann sich hier dazu anmelden.

The technical issues with Xbox users being unable to login to the Chivalry 2 Alpha have been resolved. We are also happy to announce that we are extending the playtest into the weekend, until Sunday (Feb 28) at 2PM PST/5PM EST. Join in now! https://t.co/JLMlCtHHam pic.twitter.com/vrvs50y88X

— Xbox Insider (@xboxinsider) February 26, 2021