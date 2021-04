Chivalry 2: Tournament Grounds Karte im Video

Autor:, in / Chivalry 2

Im Juni kehren Spieler in Chivalry 2 auf das ultimative Mittelalter-Schlachtfeld zurück und liefern sich im Multiplayer epische Kämpfe.

Die Karte Tournament Grounds stellt eines dieser Schlachtfelder dar, auf dem ihr die Schwerter zückt und brennenden Pfeilen ausweicht.

Die Karte, die im Modus Free for All und Team Deathmatch verfügbar ist, zeigte Tripwire Interactive jetzt in einem Video: