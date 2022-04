Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition: Parallelwelten öffnen sich heute auf Konsolen und PC

Square Enix veröffentlicht heute mit Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition die Remaster-Version des beliebten Rollenspiel-Klassikers digital auf PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC via Steam.

Spieler können sich ab sofort mit verbesserten Illustrationen des Charakterdesigners Nobuteru Yuuki, neu abgemischter Musik des berühmten Komponisten Yasunori Mitsuda und einer Vielzahl zusätzlicher Verbesserungen auf ein episches Abenteuer begeben.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition lässt eine neue Generation in diesen Klassiker eintauchen, in dem die Grenzen von Raum und Zeit überschritten werden. Dieses Rollenspiel spielt in zwei miteinander verbundenen Parallelwelten und bietet eine große und vielfältige Auswahl an spielbaren Charakteren, wie man es selten bei einem RPG erlebt hat.

Spieler können aus über 40 einzigartigen und spielbaren Gruppenmitgliedern auswählen. Im Mittelpunkt steht dabei Serge, der in eine andere Welt stolpert und erfährt, dass eine Verbindung zwischen seiner Existenz und der Zukunft seines Planeten besteht.

Die Remaster-Edition enthält „Radical Dreamers – Der verbotene Schatz -“, ein 1996 ausschließlich in Japan veröffentlichtes, textbasiertes Adventure-Videospiel, das die Grundlage der Geschichte von Chrono Cross bildet.

Spieler können sich auf eine Reihe Verbesserungen und neuer Features in Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition freuen, darunter:

3D-Modelle in HD

Brandneues Artwork und Charakter-Redesign von Nobuteru Yuuki

Neu abgemischte Hintergrundmusik von Yasunori Mitsuda

Zufallskämpfe können ein- oder ausgeschaltet werden

Hintergrundfilter-Funktion

Kampfverbesserungen

Auto-Kampffunktion

Deutsche, französische, italienische und spanische Lokalisierung hinzugefügt

Auswahl zwischen imitierter Pixel-Schriftart und HD-Schriftart

Optionen für die Bildschirmauflösung

Enthält Radical Dreamers – Der verbotene Schatz -, nie zuvor im Westen veröffentlicht

Auswahlmöglichkeit zwischen ursprünglicher oder aktualisierter Grafik

Der Launch-Trailer zum Spiel: