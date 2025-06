Chrono Odyssey: Gameplay-Trailer feiert Closed Beta auf Steam

Während des Summer Game Festes veröffentlichten Kakao Games und Chrono Studio heute einen atemberaubenden neuen Trailer zu Chrono Odyssey, dem kommenden MMORPG, das Zeit und Raum neu definiert.

Der Trailer bereitet die Bühne für den ersten geschlossenen Betatest des Spiels auf Steam, der offiziell vom 20. bis 22. Juni 2025 stattfindet.

Die Ankündigung folgt auf einen wichtigen Meilenstein für das Spiel, das nun die Marke von 1 Million Anmeldungen weltweit überschritten hat, was eine starke Dynamik und wachsende Vorfreude auf den Start signalisiert.

Der Trailer, durchtränkt von Vorahnungen und kosmischem Horror, gibt einen Vorgeschmack auf den eskalierenden Konflikt im Herzen von Setera.

Während sich der Wahnsinn ausbreitet und die Zeit zerbricht, werden die Spieler aufgerufen, sich als Wächter gegen die eindringende Leere zu stellen.

„In Chrono Odyssey dreht sich alles darum, wie die Zeit – und der Verlust der Zeit – die Welt und ihr Schicksal prägt“, so Sangtae Yoon, Executive Producer. „Dieser neue Trailer ist eine erzählerische Einladung an die Spieler. Die erste geschlossene Beta ist eure Chance, diese Welt selbst zu erleben. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was die Spieler denken.“