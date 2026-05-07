Chrono Odyssey: MMORPG-Update mit komplett neuem Fortschrittssystem

Chrono Odyssey stellt das Matrix System, Monster-Ausrüstung und weitere neue Features vor.

Für Chrono Odyssey wurde ein umfangreiches neues Update vorgestellt, das zahlreiche Gameplay-Systeme und Verbesserungen für die kommende Testphase des MMORPGs enthüllt. Im Mittelpunkt stehen das neue Matrix System, das Supporter System, Monster-Ausrüstung sowie mehrere Quality-of-Life-Optimierungen.

Das größte neue Feature ist das Matrix System, ein nodebasiertes Fortschrittssystem für Charaktere, das lineare Entwicklungswege ersetzt. Jede Waffe verzweigt sich künftig in unterschiedliche Kampfstile, wodurch deutlich mehr Spezialisierungen möglich werden.

Da jede Klasse mehrere Waffen einsetzen kann, entstehen zahlreiche individuelle Kampfkombinationen. Zusätzliche Anpassungen erfolgen über Attributverteilung, passive Fähigkeiten und Ausrüstungswerte. Laut Entwickler sollen sich sogar identische Fähigkeiten je nach gewähltem Pfad unterschiedlich spielen.

Ebenfalls neu ist das Supporter System. Bereits ab dem ersten Chrono Gate können Spieler optionale NPC-Begleiter in Kämpfen einsetzen. Das System wurde entwickelt, um Schwierigkeitsanstiege abzufedern, ohne die Open-World-Erkundung zu beeinträchtigen. Gleichzeitig soll die Zugänglichkeit verbessert werden, ohne den generellen Schwierigkeitsgrad des Spiels zu reduzieren.

Mit der neuen Monster Equipment-Funktion erhalten Spieler Ausrüstung, die direkt auf den Kreaturen der Spielwelt basiert. Dazu gehören Helme aus den Überresten des Void, Waffen von Kopfgeldzielen sowie spezielle Ausrüstungsgegenstände von Weltbossen. Die Inhalte sind an Weltboss-Jagden, Crafting-Systeme und Questabschlüsse gekoppelt und sollen die Verbindung zur Lore von Setera vertiefen.

Zusätzlich wurden mehrere Quality-of-Life-Verbesserungen angekündigt. Eine Multi-Channel-Architektur soll die Serverstabilität während großer Open-World-Events verbessern. Höhenanzeigen im Kompass erleichtern künftig die Navigation in Höhlen und an Klippen. Questmarker werden nun direkt auf der Weltkarte angezeigt, während ein neues Dungeon-Tracking-System zwischen unentdeckten, entdeckten und abgeschlossenen Dungeons unterscheidet.

Weitere Details zum Matrix System sollen in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.