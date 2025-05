Chrono Odyssey: Zeitmanipulation trifft kosmischen Wahnsinn

Autor:, in / Chrono Odyssey

Betretet in Chrono Odyssey die Welt von Setera – ein Reich zwischen Raum, Zeit und Wahnsinn erwartet euch. Zeitmanipulation trifft kosmischen Wahnsinn im neuen Open-World-MMORPG!

In Chrono Odyssey werdet ihr in das düstere und geheimnisvolle Land Setera geworfen – eine Welt, in der die Grenzen von Raum, Zeit und Realität zersplittert sind.

Dieses neue Open-World-Action-MMORPG entführt euch in ein Universum, das von kosmischem Grauen, uralten Kriegen und surrealer Schönheit durchdrungen ist. Ihr übernehmt die Kontrolle über Kräfte, die es euch ermöglichen, Raum und Zeit zu manipulieren – eine Fähigkeit, die nicht nur im Kampf, sondern auch für das Verständnis dieser sich stetig wandelnden Realität essenziell ist.

Die Welt von Setera ist unberechenbar: Realität verschiebt sich, Monster jenseits der menschlichen Vorstellungskraft lauern im Schatten, und selbst euer eigener Verstand wird auf die Probe gestellt.

Chrono Odyssey kombiniert temporeiches, dynamisches Kampfgeschehen mit einer Atmosphäre, die von kosmischem Horror durchdrungen ist – eine Mischung, die Fans von düsteren Fantasy-Welten und strategischem Gameplay gleichermaßen fesseln wird.