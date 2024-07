Chrono Sword: Soulslike-Pixel-RPG erscheint heute für Xbox

Autor:, in / Chrono Sword

Der weltweit tätige Spiele-Publisher CFK hat bringt heute neue Action-RPG Chrono Sword auf die Plattformen Nintendo Switch, PlayStation und Xbox. Darüber hinaus soll das Spiel im Jahr 2024 auf Steam Early Access erscheinen.

Chrono Sword ist ein Pixel Art Soulslike Action-RPG, das vom koreanischen Entwicklerteam 21c.Ducks entwickelt wurde und die Geschichte der düsteren Gothic-Fantasy-Welt Adelnor erzählt, in der die Spieler zwischen der Vergangenheit und der Zukunft reisen müssen, um ihre Geheimnisse zu entschlüsseln.

Bei dem Spiel handelt es sich nicht um ein weiteres 3D-gerendertes Spiel wie viele der Soulslike Action-RPGs, denn es wurde in einem isometrischen Pixel-Art-Stil gerendert, um dieses einzigartige Soulslike zu schaffen.

Chrono Sword erstreckt sich über ein riesiges, dreidimensionales Land. Die Spieler begeben sich auf eine „Zeitreise“, auf der sie zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin- und herreisen und nahtlos und ohne Ladebildschirme zwischen den Karten wechseln können.

Die Handlung von Chrono Sword

In jener Nacht, in der die Stadt in Flammen aufgeht, erwacht ihr und findet eure Erinnerungen vergessen.

Nachdem ihr die verrückten Bewohner dieses Ortes besiegt habt, schlüpft ihr durch ein Zeittor und gelangt in die Welt der Zukunft. In dieser zerstörten Version dieser Welt trefft ihr eine sterbende Frau, deren Aufgaben ihr übernehmt.

Ihr trefft dann die Begleiter der Frau und erfahrt, dass ihr beide „Zeitreisende“ seid. Ihr habt die besondere Fähigkeit, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu reisen. So ist es euch möglich, die Ursache für den Untergang dieser Welt zu finden und ihn zu verhindern.

Nun müsst ihr zwischen Vergangenheit und Gegenwart reisen, die Feinde besiegen, die sich euch in den Weg stellen, diese Welt erforschen und die Geheimnisse jener schicksalhaften Nacht aufdecken.

All das, um die Vernichtung dieser Welt zu verhindern…