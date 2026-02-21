CI Games: Nach Bluepoint Schließung: Lords of the Fallen-Studio wirbt um Entwickler

Nach der überraschenden Schließung von Bluepoint Games, dem Studio hinter den gefeierten Remakes von Shadow of the Colossus und Demon’s Souls, meldet sich nun CI Games zu Wort – und richtet einen direkten Appell an alle betroffenen Entwickler.

Das Unternehmen erklärt öffentlich, dass man Bluepoint Mitarbeiter aktiv einstellen möchte, und lädt alle Betroffenen ein, sich bei CI Games zu melden. CI Games betont, dass die Arbeit am Demon’s Souls Remake „eine unglaubliche Leistung“ gewesen sei und man sich geehrt fühle, mit diesen Talenten über mögliche Rollen zu sprechen – insbesondere für Lords of the Fallen II und weitere Projekte.

CI Games weist darauf hin, dass mehrere Positionen offen sind, darunter auch solche, die noch nicht auf der offiziellen Website gelistet wurden. Das Studio signalisiert klar, dass es bereit ist, schnell zu handeln und erfahrene Entwickler unmittelbar aufzunehmen.

Der Aufruf richtet sich an alle, die von der Schließung betroffen sind – und zeigt, wie stark Bluepoints Ruf in der Branche ist. Für viele Entwickler könnte dies der direkte Weg in ein neues Projekt sein, ohne lange Übergangsphase.