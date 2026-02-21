CI Games: Nach Bluepoint Schließung: Lords of the Fallen-Studio wirbt um Entwickler

14 Autor: , in News / CI Games
Übersicht

Bluepoint geschlossen – CI Games startet offenen Aufruf an das komplette Team und will Talente sofort übernehmen!

Nach der überraschenden Schließung von Bluepoint Games, dem Studio hinter den gefeierten Remakes von Shadow of the Colossus und Demon’s Souls, meldet sich nun CI Games zu Wort – und richtet einen direkten Appell an alle betroffenen Entwickler.

Das Unternehmen erklärt öffentlich, dass man Bluepoint Mitarbeiter aktiv einstellen möchte, und lädt alle Betroffenen ein, sich bei CI Games zu melden. CI Games betont, dass die Arbeit am Demon’s Souls Remake „eine unglaubliche Leistung“ gewesen sei und man sich geehrt fühle, mit diesen Talenten über mögliche Rollen zu sprechen – insbesondere für Lords of the Fallen II und weitere Projekte.

CI Games weist darauf hin, dass mehrere Positionen offen sind, darunter auch solche, die noch nicht auf der offiziellen Website gelistet wurden. Das Studio signalisiert klar, dass es bereit ist, schnell zu handeln und erfahrene Entwickler unmittelbar aufzunehmen.

Der Aufruf richtet sich an alle, die von der Schließung betroffen sind – und zeigt, wie stark Bluepoints Ruf in der Branche ist. Für viele Entwickler könnte dies der direkte Weg in ein neues Projekt sein, ohne lange Übergangsphase.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu CI Games

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Hey Iceman 870085 XP Xboxdynasty All Star Platin | 21.02.2026 - 15:32 Uhr

    Warum haben sie das Studio nicht verkauft, dann hätten sie noch Kohle daran verdienen können 😥

    0
  2. Nibelungen86 329545 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.02.2026 - 15:50 Uhr

    Super Top 👍🏻
    Jetzt profitieren dann alle Gamer von der Schließung, sehr schön zu hören 😊

    0
  3. buimui 452070 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 21.02.2026 - 15:59 Uhr

    Einfach super. Hoffentlich kommen alle bald wieder gut unter.

    0

Hinterlasse eine Antwort