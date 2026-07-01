Cinder City: Dystopisches Seoul und Open World: NC zeigt neues Gameplay

Mutanten, Multiplayer und ein zerstörtes Seoul: CINDER CITY gibt neuen Einblick.

Mit CINDER CITY haben NC (ehemals NCSOFT) und BigFire Games eine neue Entwickler-Preview veröffentlicht. Gleichzeitig ist die offizielle Steam-Seite des kommenden Open-World-Third-Person-Shooters online gegangen.

Das neue Video gewährt einen Blick auf den aktuellen Entwicklungsstand und stellt zentrale Gameplay-Elemente vor. Dazu gehören das Fortschrittssystem, das Open-World-Multiplayer-PvE sowie das postapokalyptische Setting eines von Mutanten und kriminellen Gruppierungen überrannten Seouls.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Seven, der sich auf die Suche nach seiner Tochter Joi begibt. Laut den Entwicklern verbindet CINDER CITY eine cineastische Erzählweise mit einer weitläufigen offenen Spielwelt und kooperativen PvE-Herausforderungen.

Im Entwickler-Video erläutern Lead Concept Artist Samuel King und Projektmanager GH Shin außerdem die kreative Vision hinter dem Projekt sowie den Aufbau der Spielwelt.

Mit dem Start der Steam-Seite können interessierte Spieler CINDER CITY ab sofort auf ihre Wunschliste setzen. Zusätzlich wurden die offizielle Webseite und ein Discord-Server eingerichtet, über die künftig weitere Informationen zur Entwicklung veröffentlicht werden.