Cinder City: Multiplayer-Inhalte und Charaktere im Trailer

Zum kürzlich enthüllten Cinder City wurden in einem weiteren Trailer Multiplayer-Inhalte und die verschiedenen Charaktere vorgestellt.

Nach der gestrigen offiziellen Enthüllung von Cinder City (früher bekannt als Project LLL) und der Präsentation auf dem NVIDIA GeForce RTX Event hat NCSOFT seinen taktischen MMO-Shooter mit einem exklusiven ONL-Trailer vorgestellt, der gigantische Multiplayer-Kämpfe mit Mechs, Monsterkämpfe in engen Gängen und weitläufige Schießereien in einer offenen Welt zeigt.

Der Titel lädt die Spieler ein, in die Rolle eines futuristischen Ritters zu schlüpfen, eine von Zukunftstechnologien geprägte Welt zu erkunden und sich in postapokalyptischen Seoul durch ikonische Sehenswürdigkeiten und Hightech-Schlachtfelder zu kämpfen.

Cinder City wird von BigFire Games selbst entwickelt und ermöglicht es den Spielern, auf der Suche nach der verschwundenen Tochter der Hauptfigur brutale Entscheidungen zu treffen – entweder alleine oder gemeinsam mit einem Team.

Cinder City wird 2026 für PC und Konsolen erscheinen.