Cinder City: Trailer zu Project LLL feiert heute Premiere

Neues Multiplayer- und Open-World-Gameplay zu Cinder City (Project LLL) wird auf der ONL vorgestellt.

NCSOFT wird auf der diesjährigen Gamescom mit einer Reihe VIP-Showcases, weltweiten Enthüllungen, Partnerschaften und Standauftritten präsent sein, angeführt von seinem dynamischen neuen MMO-Taktik-Shooter Cinder City.

Vorstellung von Cinder City

Cinder City wurde ursprünglich auf der G-Star 2023 als Project LLL vorgestellt und ist ein taktischer MMO-Shooter, der von BigFire Games, einem Studio von NCSOFT, entwickelt wurde.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines futuristischen Ritters, navigieren durch eine von Zukunftstechnologien geprägte Welt und kämpfen sich durch ikonische Sehenswürdigkeiten und Hightech-Schlachtfelder im postapokalyptischen Seoul.

Die Spieler müssen sich auf der Suche nach der verschwundenen Tochter der Hauptfigur brutalen Entscheidungen stellen – entweder alleine oder gemeinsam mit einem Team.

Cinder City erscheint 2026 für PC und Konsolen.

Exklusive Enthüllung bei der Opening Night Live

Zum Auftakt der Veranstaltungen dieser Woche wird NCSOFT bei Opening Night Live (ONL) einen offiziellen, noch nie gesehenen Gameplay-Trailer veröffentlichen, der das düstere Open-World-Gameplay, Multiplayer-Bosskämpfe und schwere Mech-Kämpfe zeigt.

Zusätzlich wird ein neuer Tech-Trailer mit der RTX-Integration von NVIDIA vorgestellt. Cinder City wird außerdem auf GeForce NOW, der Cloud-Gaming-Plattform von NVIDIA, veröffentlicht.