Circus Electrique: Rundenbasiertes Taktik-RPG erscheint im September

Führt einen Karneval von Helden in Circus Electrique an, um das viktorianische Steampunk-London, im rundenbasierten Taktik-RPG zu retten.

Zen Studios und Saber Interactive haben bekannt gegeben, dass Circus Electrique, ein rundenbasiertes Taktik-RPG, das in einer Steampunk-Version des viktorianischen Londons spielt, am 6. September 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Als ein mysteriöses Ereignis, bekannt als „The Maddening“, alltägliche Londoner in gewalttätige Mörder verwandelt, kann nur die schillernde Truppe des Zirkus, bestehend aus Strongmen, Feuerspuckern, Clowns und anderen erstaunlichen Artisten, den Tag retten.

Circus Electrique, benannt nach der größten Show des viktorianischen Londons, ist teils storygetriebenes Rollenspiel, teils Taktik- und Zirkusmanagementspiel – und das alles mit einem Steampunk-Twist.

Verteidigt die Stadt mit den einzigartigen Talenten eurer Karnevals-Kreuzritter: Rekrutiert neue Entertainer, jongliert strategisch mit ihrer Positionierung und ihren Fähigkeiten im Kampf und mehr, während ihr den Zirkus mit neuen Shows am Laufen haltet.

Eure unwahrscheinlichen Helden treten in taktischen, rundenbasierten Kämpfen gegen böse Bobbies und britische Matrosen, aggressive Posh Girls, gelegentlich bedrohliche Pantomimen oder Robobären und andere überdrehte viktorianische Archetypen in sechs weitläufigen Bezirken an. Das ausgeklügelte Devotion-System des Spiels beeinflusst die Moral und die Leistung Ihrer Charaktere sowohl im Kampf als auch in den Zirkusvorstellungen, die von euch geleitet werden.

Hauptmerkmale

Elektrisierender RPG-Kampf: Stellt ein erstaunliches Team von akrobatischen Künstlern zusammen. Wählt aus 15 spielbaren Archetypen wie Strongmen, Feuersprengern, Entfesselungskünstlern, Clowns und anderen klassischen Zirkusartisten, von denen jeder eine große Vielfalt an taktischen Fähigkeiten und Entscheidungen im Kampf bietet. Wägt ihre Positionierung und Fähigkeiten strategisch ab, um alle Herausforderungen zu meistern, denen ihr begegnet.

Ein Zirkus wie kein anderer: Taucht ein in eine beeindruckende Welt und Geschichte, die auf alten Zirkuspostern, Archetypen der viktorianischen Ära und klassischem Steampunk-Charme basiert.

Managt die größte Show in Steampunk-London: Die Show muss weitergehen! Baut den Zirkus zu seinem früheren Glanz und darüber hinaus wieder auf, indem ihr die talentiertesten Artisten aus aller Welt rekrutiert und trainiert. Ihr Können, die Chemie zwischen ihnen und ihre Hingabe entscheiden über den Erfolg jeder Show – und ihr braucht jeden Schilling, den ihr bekommen könnt, um die Lichter am Leuchten zu halten.

Schaut euch auch den Ankündigungs-Trailer an: