Circus of TimTim: Puppenfreaks jagen Spieler

Mascot Bro Studio und Dolores Entertaiment bringen das neue Maskottchen-Horrorspiel Circus of TimTim am 26. Juli auf Xbox und PlayStation. Es handelt sich um ein Horror-Survivalspiel, das in einem Zirkus spielt und in dem ihr von riesigen, gruseligen Puppenfreaks gejagt werdet.

Circus of TimTim ist ein Stealth-Horror-Survival-Spiel über zwei Geschwister, die versuchen, sich in den meistgejagten Jahrmarkt aller Zeiten zu schleichen, um verlorene Gegenstände mit einem Metalldetektorgerät zu bergen, aber Feinde streifen umher und können jeden eurer Schritte hören! TimTim ist nicht glücklich…

Dies ist ein First-Person-Stealth-Adventure-Horrorspiel, das in einem heruntergekommenen Zirkus stattfindet. In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Geschwisterpaares, das nach einem Vorfall die verschwundenen Gegenstände des Bruders finden soll, aber Vorsicht, es geschehen seltsame Dinge. Bewegt euch, schleicht, versteckt euch, lauft und überlebt, um die Geheimnisse des Zirkus TimTim zu lüften – ein Ort, der einst Spaß machte und nun tödlich ist.

Erforscht den Zirkus und die Geheimnisse, die vor euch liegen. Ihr könnt euch frei auf dem Rummelplatz bewegen, um eure Aufgaben zu erledigen, aber seid auf der Hut, denn irgendetwas wird euch nicht erlauben, dort zu bleiben. Ihr müsst euch verstecken und schleichen, um den Feinden zu entkommen.

Löst Rätsel und versucht am Leben zu bleiben in dem, was einst als amüsante Attraktion angesehen wurde. Der Spieler hat die Aufgabe, Rätsel zu lösen, um zum richtigen Ziel zu gelangen, wobei an jeder Ecke Gefahren lauern. Jeder Schritt, den ihr macht, kann tödlich sein, also trefft eure Wahl mit Bedacht und verliert nicht euren Verstand.

Ihr werdet mit einem Metalldetektor ausgestattet, um im Zirkus verlorene Gegenstände zu finden. Der Metalldetektor kann euch zwar helfen, Gegenstände schnell zu finden, aber der Piepton, den er von sich gibt, wird Feinde auf euren Standort aufmerksam machen – also wählt weise!