Cities: Skylines II: Paradox und Colossal Order gehen getrennte Wege

Nach über zehn Jahren Zusammenarbeit übernimmt Iceflake Studios die Entwicklung der Cities-Skylines-Reihe!

Nach mehr als einem Jahrzehnt enger Zusammenarbeit haben Paradox Interactive und Colossal Order gemeinsam beschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen. Beide Unternehmen betonen, dass diese Entscheidung sorgfältig getroffen wurde und im Interesse der langfristigen Weiterentwicklung der Cities-Skylines-Franchise liegt.

Die Serie, die mit Cities in Motion begann und sich zu einem der erfolgreichsten Städtebauspiele der Welt entwickelt hat, soll unter neuer Leitung eine starke Zukunft erhalten.

Die Entwicklung der Cities-Skylines-Reihe wird zu einem anderen Studio innerhalb von Paradox verlagert. Colossal Order möchte seine Erfahrung nutzen, um neue kreative Projekte zu verfolgen und eine langfristige Vision jenseits der bisherigen Serie umzusetzen.

Trotz der Neuausrichtung äußern beide Firmen großen Respekt füreinander und betonen ihre Dankbarkeit gegenüber der weltweiten Cities-Community, die entscheidend zum Erfolg beigetragen hat.

Mariina Hallikainen, CEO von Colossal Order, blickt auf die gemeinsame Zeit als prägende Phase in der Geschichte ihres Studios zurück.

Sie hebt hervor, wie sich die Reihe von einem Nischenprojekt zu einer weltweiten Marke mit Millionen Spielern entwickelt hat. Gleichzeitig zeigt sie sich überzeugt, dass Cities: Skylines unter der Führung von Paradox weiter gedeihen wird. Colossal Order richtet den Blick nun auf neue Projekte, die ihre kreative Ausrichtung widerspiegeln und auf den gesammelten Erfahrungen aufbauen.

Auch Mattias Lilja, Deputy CEO von Paradox Interactive, würdigt die langjährige Partnerschaft. Vier Spiele, zahlreiche Erweiterungen und eine globale Fangemeinde verdeutlichen die Bedeutung der Zusammenarbeit.

Paradox betont den Wunsch, die Franchise weiterzuentwickeln und den Spielern künftig neue Inhalte, Verbesserungen und Erlebnisse zu liefern.

Im Zuge dieses Übergangs übernimmt Iceflake Studios die vollständige Entwicklung von Cities: Skylines II.

Das Studio aus Tampere in Finnland ist Teil der internen Management-Spielentwicklung von Paradox und arbeitet bereits intensiv an der Weiterentwicklung des Titels. Iceflake wird alle bestehenden und zukünftigen Aufgaben übernehmen, darunter kostenlose Updates, Verbesserungen des Editors, die Konsolenfassungen sowie kommende Erweiterungen und Content-Pakete.

Spieler können sich darauf einstellen, dass Cities: Skylines II auch in den kommenden Jahren weiter ausgebaut wird.

Colossal Order wird bis zum Jahresende noch einige wichtige Aktualisierungen umsetzen. Dazu gehört der Bike Patch, der erstmals Fahrräder, Old-Town-Gebäude, Fehlerbehebungen und verschiedene Verbesserungen in das Spiel bringt. Ebenso wird eine Beta-Version für Asset-Unterstützung im Editor verfügbar sein, bevor Iceflake Studios ab Anfang 2026 vollständig die Leitung übernimmt.

Lasse Liljedahl, Studio Manager von Iceflake Studios, beschreibt die Übernahme als große Ehre und Verantwortung. Er betont die Bedeutung der Community und hebt die Erfahrung seines Teams im Bereich Städtebau und Managementspiele hervor. Iceflake sieht großes Potenzial in Cities: Skylines II und möchte die Reihe mit frischen Ideen und neuen Ansätzen in die nächste Entwicklungsphase führen.

Beide Teams arbeiten zusammen, um Spielern einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Iceflake Studios wird sich in den kommenden Wochen ausführlicher vorstellen und erste Pläne für die Zukunft von Cities: Skylines II teilen, sodass die Community genau weiß, was sie erwartet.