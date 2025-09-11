Cities: Skylines: Mit dem Content Creator Pack in Shibuya shoppen gehen

Der Entwickler und Publisher Paradox Interactive hat heute eine Reihe neuer Content-Creator-Packs für das Originalspiel Cities: Skylines angekündigt, die in Kürze für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar sein werden.

Die neuen Packs, allen voran das Content Creator Pack Shops of Shibuya, werden am 24. September 2025 veröffentlicht. Sie enthalten neue Gebäude, Parks und mehr, die vom pulsierenden Einkaufsviertel Shibuya in Japan inspiriert sind. Zudem wird ein Shops of Shibuya Bundle verfügbar sein, welches das neue Content-Creator-Pack Map Pack 4 und den Radiosender Harumi Nights FM umfasst.

Spielerinnen und Spieler können mit dem Shops of Shibuya Paket einen der bekanntesten Stadtteile Japans entdecken, das vom Community-Entwickler „Stop it D.“ erstellt wurde. Dieses Content-Creator-Pack bringt die ganze Vielfalt Shibuyas in die Städte der Spielerinnen und Spieler: elegante Ladenfronten, belebte Boulevards und versteckte Seitenstraßen, die nur Einheimischen und modebewussten Besuchern bekannt sind. Durch eine Mischung aus Geschäftsgebäuden mit hoher und niedriger Baudichte, einzigartigen Gebäuden und Parks fängt dieses Pack die Energie eines trendigen Modeviertels ein.

Das Map Pack 4 Content Creator Pack des Community-Creators „Uncle Ron“ enthält zehn neue Karten, die von berühmten Flüssen, dramatischen Landschaften und atemberaubenden Küsten inspiriert sind. Von tropischen Archipelen bis hin zu alpinen Fjorden – mit diesen Karten und zehn neuen Kreuzungen können Spielerinnen und Spieler Städte in einer einzigartigen, aber realistischen Umgebung erschaffen.

Der Radiosender Harumi Nights FM spielt Musik, die von den Neon-beleuchteten Straßen und dem pulsierenden Nachtleben des modernen Japans inspiriert ist. Die 16 Titel entführen die Spieler in belebte Einkaufsviertel und versteckte Gassen – der perfekte Soundtrack für eine Reise durch die Stadt nach Einbruch der Dunkelheit.