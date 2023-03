Cities: Skylines: Neue Content Packs erhältlich

Paradox Interactive hat drei Content Creator Packs und drei Radiostationen für den Städtebau-Hit Cities: Skylines, als Teil des Countdowns für die mit Spannung erwartete Fortsetzung veröffentlicht:

Content Creator Packs:

Afrika in Miniatur von Setonji „Prince Set“ Hotonu eröffnet eine neue Welt der Möglichkeiten auf dem afrikanischen Kontinent. Das Content Creator Pack enthält insgesamt 28 neue Gebäude, inspiriert von Afrikas vielfältiger Architektur, urbanen Meisterwerken und leuchtenden Farben.

von Setonji „Prince Set“ Hotonu eröffnet eine neue Welt der Möglichkeiten auf dem afrikanischen Kontinent. Das Content Creator Pack enthält insgesamt 28 neue Gebäude, inspiriert von Afrikas vielfältiger Architektur, urbanen Meisterwerken und leuchtenden Farben. Sportstätten von Community-Modder BadPeanut enthält alles, was Spieler brauchen, um die Sportbedürfnisse ihrer Stadt zu befriedigen: 12 Stadien für Fußball, Baseball und Football sowie 10 zusätzliche kommunale Sportparks, für diejenigen, die kleinere Menschenmengen mögen.

von Community-Modder BadPeanut enthält alles, was Spieler brauchen, um die Sportbedürfnisse ihrer Stadt zu befriedigen: 12 Stadien für Fußball, Baseball und Football sowie 10 zusätzliche kommunale Sportparks, für diejenigen, die kleinere Menschenmengen mögen. Einkaufszentren von Community-Modder KingLeno können die Städtebauer ihr Einkaufserlebnis auf die nächste Stufe heben. Mit mehr als 60 Objekten, darunter Kaufhäuser, Einkaufspassagen und Fast-Food-Restaurants, ist dies die zentrale Anlaufstelle für alles, was mit Einkaufszentren zu tun hat.

Radiosender:

JADIA Radio Station: Just Another Day in Africa, ist eine Sammlung von 16 Tracks des Musikers Wan Shey, der den musikalischen Traditionen seines Landes Tribut zollt und der Musik neue Impulse verleiht.

Just Another Day in Africa, ist eine Sammlung von 16 Tracks des Musikers Wan Shey, der den musikalischen Traditionen seines Landes Tribut zollt und der Musik neue Impulse verleiht. 80’s Movies Tunes: Inspiriert von den Klassikern der 80er Jahre. Mit mehr als 15 Tracks und rund 70 Minuten Musik.

Inspiriert von den Klassikern der 80er Jahre. Mit mehr als 15 Tracks und rund 70 Minuten Musik. Pop-Punk-Radio ist für alle Pop-Punk-Städtebauer da draußen geschaffen, die ihr Herz am Ärmel tragen, auch wenn die Ärmel abgeschnitten sind. Mit 16 Tracks und mehr als 75 Minuten kraftvoller, treibender Musik.

Außerdem wurde das kostenlose Update „Hubs and Transport“ veröffentlicht, das die Transportsysteme für alle Spieler verbessert, sowohl im Grundspiel als auch in den Erweiterungen After Dark, Snowfall, Natural Disasters und Mass Transit.