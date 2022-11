Cities: Skylines: World Tour mit zehn Erweiterung startet auf dem PC

Paradox Interactive und Colossal Order geben den Start der Cities: Skylines „World Tour“ bekannt, einer Reihe von Updates und Erweiterungen, die verschiedene Regionen auf der ganzen Welt repräsentieren.

Die Veröffentlichungen beginnen am 15. November 2022 mit den Content Creator Packs Heart of Korea und Skyscrapers, zwei Radiosendern und einem kostenlosen Update. Die nächste Etappe der Tour findet am 13. Dezember statt, wenn die neue Mini-Erweiterung Financial Districts von Colossal Order, zusammen mit einem neuen Kartenpaket und einem dritten Radiosender, veröffentlicht wird. Bisher sind nur Details für den PC bekannt.

Die Cities: Skylines „World Tour“ wird 2023 mit Africa in Miniature fortgesetzt, einem Content Creator Pack, das in Zusammenarbeit mit unabhängigen nigerianischen Entwicklern erstellt wurde und natürlich einen eigenen Radiosender enthält.

Spieler können sich bei jeder einzigartigen Veröffentlichung von Cities: Skylines auf eine virtuelle Reise um die Welt freuen:

Heart of Korea Content Creator Pack von Elvis: Inspiriert von einer südkoreanischen Metropole stellt dieses Paket 60 Assets vor, darunter Servicegebäude, erweiterbare und einzigartige Strukturen. Heart of Korea wird am 15. November 2022 für einen empfohlenen Verkaufspreis von 5,99 Euro veröffentlicht. Die „K-Pop” Radio Station wird zeitgleich für einen empfohlenen Verkaufspreis von 3,99 Euro verfügbar sein.

von Feinbold: Spieler erfreuen sich an mehr als 15 Wolkenkratzern, die von ikonischen Hochhäusern aus der ganzen Welt beeinflusst sind. Skyscrapers steht ab 15. November 2022 für einen empfohlenen Verkaufspreis von 5,99 Euro zum Download bereit. Zur selben Zeit wird die „80’s Downtown Beat“ Radio Station für einen empfohlenen Verkaufspreis von 3,99 Euro verfügbar sein. Financial Districts: Die Mini-Erweiterung von Colossal Order kurbelt die Wirtschaft der Stadt mit einem eigenen Finanzviertel an, führt die Funktion Investments ein sowie mehr als 100 Assets, die den Spielern ermöglicht Fonds zu nutzen, um in die besten Industrien für die eigene Bevölkerung zu investieren. Die Veröffentlichung von Financial Districts ist am 13. Dezember 2022 gemeinsam mit dem Content Creator Pack Map Pack 2, das zehn neue Karten liefert, um verschiedene Biome, wie gemäßigtes Klima, Tropen, Wüste und weitere, darzustellen.

Africa in Miniature soll 2023 mit einem neuen Radiosender namens JADIA (Just Another Day in Africa) veröffentlicht werden. Dies ist eine Sammlung von 16 Titeln des kamerunischen Musikers Wan Shey, der den musikalischen Traditionen seines Landes huldigt.

Zeitgleich ist die Veröffentlichung eines kostenlosen Updates für den 15. November 2022 geplant, die sowohl dem Basisspiel als auch den drei Erweiterungen After Dark, Snowfall und Plazas & Promenades kostenlose Inhalte hinzufügt. Der Inhalt umfasst: Fahrzeuge unterschiedlicher Kapazität wie Busse und Straßenbahnen sowie Arten von Straßen mit mehreren Fahrspuren, Gleisen und Radwegen.