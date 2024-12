Citizen Sleeper 2: Starward Vector: Würfel fallen im Januar 2025 im Xbox Game Pass

Das Indie-Narrativ-Label Fellow Traveller und der Entwickler Jump Over the Age gaben bekannt, dass das würfelgesteuerte RPG Citizen Sleeper 2: Starward Vector am 31. Januar 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Game Pass erscheinen wird.

Als entflohener Schläfer mit einem defekten Körper besorgen sich die Spieler ein Schiff, finden eine Crew, knüpfen Beziehungen und nehmen Aufträge an, während sie den Sternengürtel erkunden – und dabei versuchen zu überleben.

Sie müssen sich entscheiden, ob sie ihr Glück auf die Probe stellen, um größere Belohnungen zu erhalten, oder ob sie sich dem Stress aussetzen, der ihre Würfel – ihr einziges Mittel zum Überleben – schädigt und zu Störungen im System ihres Schläfers führt.

Fans können schon vor dem Start von Citizen Sleeper 2: Starward Vector am 31. Januar mit der zeitlich begrenzten Hexport-Demo, die auf vielfachen Wunsch bis zum 8. Dezember auf Steam verfügbar ist, einen Vorgeschmack auf das Leben im Starward Belt bekommen.

Dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Release-Termin für Citizen Sleeper 2: Starward Vector auswürfelt und Gameplay-Eindrücke zeigt.