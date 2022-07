Citizen Sleeper: Kostenlose Episode Flux für das Game Pass-Spiel verfügbar

Autor:, in / Citizen Sleeper

Gareth Damian Martin, der Solo-Entwickler des Tabletop-RPGs Citizen Sleeper, hat die erste von insgesamt drei kostenlosen Episoden veröffentlicht. Innerhalb der nächsten acht Monate erscheinen die weiteren Episoden, mit denen neue Gebiete und Charaktere hinzukommen.

Mit Episode: Flux wird eine dreiteilige Kampagne erzählt. Sie gilt als längste und komplexeste, die bisher im Spiel erzählt wird. In der ersten Episode folgt ihr einer Flüchtlingsflottille, die an der Station ankommt, und werdet dabei eine Schlüsselrolle in den Ereignissen spielen, die auf ihre Ankunft folgen.

Wie Martin schreibt, werden die Episoden einzeln entwickelt. Dadurch kann er auf das Feedback und die Meinung von Spielern reagieren und damit eine Geschichte mit einer Vielzahl von Komplikationen und Wendungen erzählen. Spieler erhalten dadurch das Gefühl, auf eine einzigartige Reise zu gehen.

Citizen Sleeper kostet 19,99 Euro und ist auch ohne weitere Kosten über den Xbox Game Pass spielbar. Episode: Flux ist als kostenloses Spiel-Update für alle erhältlich.

Schaut euch dazu auch den Launch-Trailer zur Episode an: