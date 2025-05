Citizen Sleeper: Reihe feiert zwei Millionen Spieler

Autor:, in / Citizen Sleeper

Drei Jahre nach dem Start feiert das Citizen Sleeper-Universum einen wichtigen Meilenstein: Mehr als 2.000.000 Spieler haben die Serie und ihre ständig wachsende Welt der interstellaren Rebellion, Intrigen und des Überlebens genossen.

Das ursprünglich im Jahr 2022 veröffentlichte Citizen Sleeper wurde schnell zu einem der meistgelobten Indie-Spiele des Jahres. Die Fortsetzung, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, wurde 2024 mit ebenso großem Erfolg veröffentlicht.

Mit einer Anspielung auf die Tabletop-Wurzeln der Serie und die strategische Würfelspielmechanik hat Jump Over The Age im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten in dieser Woche Spindlejack veröffentlicht.

Spindlejack ist ein neues, zweiseitiges Solo-Tabletop-Rollenspiel, das von den Fans kostenlos heruntergeladen und gespielt werden kann.

Spindlejack versetzt die Spieler in die Rolle eines Kuriers auf der Raumstation Far Spindle, einem bekannten Ort aus Starward Vector.

Die Spieler müssen sich auf der Station zurechtfinden, Cryo verdienen, ihren Ruf aufbauen, sich in der Kurierszene einen Namen machen und versuchen, in einem feindlichen System zu überleben – ein Spiegelbild der schwierigen Entscheidungen und der aufstrebenden Geschichte, die die Fans aus der Serie kennen und lieben gelernt haben.

Kürzlich wurde angekündigt, dass Citizen Sleeper 2: Starward Vector im Laufe des Jahres auch auf Französisch, Japanisch und vereinfachtem Chinesisch erscheinen wird, wodurch die von der Kritik gefeierte Geschichte für Spieler auf der ganzen Welt zugänglich gemacht wird.