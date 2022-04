Citizen Sleeper: Rollenspiel erscheint im Mai im Xbox Game Pass

Fellow Traveller veröffentlichte einen neuen Trailer zu Citizen Sleeper, dem Rollenspiel des Entwicklers Jump Over the Age, und gibt an, dass das Spiel am 5. Mai für Xbox Series X|S und Xbox One erscheint.

Das Spiel wird zum Release auch direkt über das Abonnement für den Xbox Game Pass spielbar sein.

Das storybasierte Citizen Sleeper wird mit Guillaume Singelins atemberaubenden Charaktergrafiken geschmückt und spielt auf der zerstörten Raumstation Erlin’s Eye. Dort versuchen Tausende an den Rändern einer kapitalistischen interstellaren Gesellschaft zu überleben.

Ihr spielt einen Sleeper, ein digitalisiertes menschliches Bewusstsein in einem künstlichen Körper, welches sich im Besitz einer Firma befindet, die euch zurückhaben will.

Zwischen den fremden und schillernden Bewohnern der Metropole knüpft ihr Freundschaften, verdient euer tägliches Brot und habt Kontakt mit den Fraktionen.

Features

Aktionswürfel: In jedem Zyklus lasst ihr eure Würfel rollen und weist sie einer Vielzahl von auf der Station verfügbaren Aktionen zu. Wählt bei jeder davon aus, was und wer euch wichtig ist, um die Leben der Leute um euch herum und letztendlich auch die Zukunft der Station zu gestalten.

Tickende Uhren: Uhren verfolgen sowohl eure Aktionen als auch die Aktionen anderer auf der Station. Ob ihr euch in der Overlook Bar aufhaltet oder einen Freund vor Gesetzeshütern der Yatagan beschützt, Uhren ermöglichen euch, euren Fortschritt und euren Einfluss auf die Welt um euch herum festzuhalten.

Ausrüstung und Fertigkeiten: Ihr führt keine Quests aus, sondern folgt Antrieben, die es ermöglichen, euch wichtige Geschichten und Aktivitäten auszuwählen. Auf diese Weise gestaltet ihr die fünf Fertigkeiten Engineer, Interface, Endure, Intuit und Engage eures Charakters, um Vorteile und Boni freizuschalten, die eure Lebensgestaltung in dieser Welt widerspiegeln und formen.

Ankündigungs-Trailer und Bilder zu Citizen Sleeper: