City Bus Manager: Ab sofort auch für Konsolen erhältlich

Autor:, in / City Bus Manager

Nach einem erfolgreichen PC-Start im letzten Jahr ist der City Bus Manager von Publisher Aerosoft und Entwickler PeDePe ab sofort auch für Xbox und PlayStation erhältlich!

Spieler errichten ihren eigenen Betriebshof mit allem, was dazugehört, gestalten und verwalten ihn. Sie legen Buslinien an, um Sehenswürdigkeiten zu verbinden und ihre Fahrgäste von A nach B zu bringen – und das dank OpenStreetMap an nahezu jedem beliebigen Ort auf der Welt.