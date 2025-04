City Bus Manager: Nächster Halt: PlayStation & Xbox

Autor:, in / City Bus Manager

Der City Bus Manager steuert jetzt auch Konsolen an und erscheint für Xbox One, Xbox Series X|S sowie PlayStation 4 & 5.

Der City Bus Manager von Publisher Aerosoft und Entwickler PeDePe erschien am 25. Juni 2024 für PC. Am 15. Mai 2025 können auch Konsolenspieler ihre Buslinien auf der ganzen Welt anlegen, wenn der City Bus Manager für Xbox One, Xbox Series X|S sowie PlayStation 4 & 5 erscheint.

In der Bus-Simulation errichten Spieler ihren eigenen Betriebshof mit Stellplätzen, Garagen, Lagerhallen, Wartungsstationen und Waschanlagen, sowie einem Service-Center für den Ticketverkauf. Aber nicht nur um die Fahrgäste und Kunden muss sich gekümmert werden, sondern auch um das Personal: mit Büros, Toiletten und einer Küche.

Von ihrem Betriebshof aus erstellen Spieler Buslinien, die Sehenswürdigkeiten verbinden und die Fahrgäste an ihr Ziel bringen. Dank OpenStreetMap haben Spieler die freie Wahl, ob sie ihr Busunternehmen in ihrem eigenen Heimatort, einem Ort am anderen Ende der Welt oder einer berühmten Metropole platzieren: Die Map besteht aus realen Kartendaten, Bushaltestellen und Sehenswürdigkeiten.

Neben der Verwaltung ihrer Buslinien kaufen Spieler auch neue Busse, stellen Mitarbeiter ein, pflegen ihren Fuhrpark in der Werkstatt oder der Waschanlage und stellen sicher, dass sie den Ansprüchen der Kunden gerecht werden.

City Bus Manager Features

Spiele in jeder Stadt weltweit

Reale Kartendaten, Bushaltestellen und Sehenswürdigkeiten aus OpenStreetMap

Erstelle deine eigenen Buslinien in deiner Stadt

Verfolge deine Busse live mit realistischem Fahrgastaufkommen und Fahrplan

Baue deinen eigenen Betriebshof

Pflege deine Busse mit Ersatzteilmanagement, in Waschanlagen und Werkstätten

30 verschiedene Busmodelle

Manage deine Mitarbeiter und stelle zuverlässiges und erfahrenes Personal ein

Service-Center mit Fahrkartenverkauf

Fahrgastfeedback und -bewertungen

Umfangreicher Techtree

Zufällige Events wie z. B. Schienenersatzverkehr

Den neuen Trailer gibt es hier zu sehen:

Der City Bus Manager erscheint am 15. Mai für Xbox One, Xbox Series X|S, sowie PlayStation 4 & 5 zum Preis von 29,99€.