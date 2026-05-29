City Bus Manager: Simulation mit vier DLCs für Elektrobusse und Tourismus aufgestockt

Der City Bus Manager erweitert sein Angebot ab sofort deutlich auf Konsolen. Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten heute Zugang zu allen vier großen DLC-Erweiterungen gleichzeitig.

Aerosoft und PeDePe bauen damit die Management-Simulation um neue Systeme, Fahrzeugtypen und spezialisierte Transportaufgaben aus.

Im Mittelpunkt der Erweiterungen stehen vier neue Inhalte: ein E-Bus- und Green-Energy-DLC mit Fokus auf Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, ein Tourist- und Sightseeing-Paket für Ferienregionen, ein International-Bus-Pack mit neuen Fahrzeugdesigns sowie ein School-Bus-DLC, das sich auf Schülertransport und Routenplanung konzentriert.

Die Erweiterungen sollen die strategische Tiefe der Simulation deutlich erhöhen und neue Spielweisen ermöglichen – von nachhaltigem Stadtverkehr bis hin zu komplexen Tourismus- und Schulnetzwerken.

City Bus Manager nutzt weiterhin OpenStreetMap-Daten, um realistische Routen weltweit abzubilden und bleibt damit stark auf kreative Städteplanung und Logistik-Management ausgelegt.