City Bus Manager: Simulation mit vier DLCs für Elektrobusse und Tourismus aufgestockt

6 Autor: , in News / City Bus Manager
Übersicht
Image: Aerosoft GmbH

City Bus Manager erhält umfangreiches DLC-Paket mit vier Erweiterungen auf Konsolen.

Der City Bus Manager erweitert sein Angebot ab sofort deutlich auf Konsolen. Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten heute Zugang zu allen vier großen DLC-Erweiterungen gleichzeitig.

Aerosoft und PeDePe bauen damit die Management-Simulation um neue Systeme, Fahrzeugtypen und spezialisierte Transportaufgaben aus.

Im Mittelpunkt der Erweiterungen stehen vier neue Inhalte: ein E-Bus- und Green-Energy-DLC mit Fokus auf Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, ein Tourist- und Sightseeing-Paket für Ferienregionen, ein International-Bus-Pack mit neuen Fahrzeugdesigns sowie ein School-Bus-DLC, das sich auf Schülertransport und Routenplanung konzentriert.

Die Erweiterungen sollen die strategische Tiefe der Simulation deutlich erhöhen und neue Spielweisen ermöglichen – von nachhaltigem Stadtverkehr bis hin zu komplexen Tourismus- und Schulnetzwerken.

City Bus Manager nutzt weiterhin OpenStreetMap-Daten, um realistische Routen weltweit abzubilden und bleibt damit stark auf kreative Städteplanung und Logistik-Management ausgelegt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu City Bus Manager

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. d4wGkw0n 53700 XP Nachwuchsadmin 6+ | 29.05.2026 - 09:21 Uhr

    Na ja, wenn es realistisch ist, wird man bei einer großen E-Bus Flotte eh an seine planerischen Grenzen bezüglich der Ladestrategie kommen 😅

    0

Hinterlasse eine Antwort