City Bus Manager: Spieler bauen ein zuverlässiges Schulbusnetz auf

Publisher Aerosoft und Entwickler PeDePe erweitern die Spielwelt der Bus-Management-Simulation City Bus Manager um eine weitere Komponente: Spieler sind mit dem DLC School Bus & Student Transportation dafür zuständig, für Schüler zuverlässige Linien zu ihren Schulen anzubieten und zu verwalten – und keine Ausreden mehr dafür zu liefern, dass sie zu spät zum Unterricht kommen!

Spieler bauen ein zuverlässiges Schulbusnetz auf, bei dem sie die Fahrpläne an realen Schulzeiten orientieren, mit einer Vielzahl neuer authentischer Busmodelle, passenden Schulbuslinien und einem neuen Ticket für Schüler, sowie detaillierten Bewertungen und Statistiken.

Unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Schulzeiten, die es zu berücksichtigen gilt. Spieler müssen organisiert bleiben und die Routen sorgfältig planen, um alle Anforderungen zu erfüllen.

Das spezielle Schülerticket für die Schulbuslinien kann preislich angepasst werden und jede Schule braucht Zugang zu einer zuverlässigen Transportmöglichkeit. Je besser der Service, desto zufriedener die Schulen – und desto höher die Bewertungen!

Features:

10 neue Busmodelle für typische Schulbusse

Neue Linienart: Baue passende Schulbuslinien für Schulen anhand der Anzahl der Schüler und deren Wohnorte

Passe den Fahrplan an die individuellen Schulzeiten an, die sich an den echten Zeiten in jedem Land orientieren

Neue Ticketart für Schüler

Umfassende Bewertungen und Statistiken zur Zufriedenheit der Schulen

Im City Bus Manager errichten Spieler ihren eigenen Betriebshof mit Stellplätzen, Garagen, Lagerhallen, Wartungsstationen und Waschanlagen, sowie einem Service-Center für den Ticketverkauf. Aber nicht nur um die Fahrgäste und Kunden muss sich gekümmert werden, sondern auch um das Personal: mit Büros, Toiletten und einer Küche.

Dank OpenStreetMap haben Spieler die freie Wahl, ob sie ihr Busunternehmen in ihrem eigenen Heimatort, einem Ort am anderen Ende der Welt oder einer berühmten Metropole platzieren: Die Map besteht aus realen Kartendaten, Bushaltestellen und Sehenswürdigkeiten.

City Bus Manager ist für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, sowie PlayStation 4 & 5 erhältlich.

Der DLC School Bus & Student Transportation erscheint am 10. Dezember 2025 für alle verfügbaren Plattformen.