City Hunter: Rückkehr zum 40-jährigen Jubiläum

Ryo Saeba kehrt in City Hunter zurück und erscheint am 26. Februar 2026 für Konsolen und PC.

Clouded Leopard Entertainment und Red Art Games freuen sich bekannt zu geben, dass sie im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums von City Hunter das Spiel City Hunter am 26. Februar 2026 digital für Nintendo Switch 1|2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam veröffentlichen werden.

Basierend auf dem ursprünglichen City Hunter-Spiel von SUNSOFT, das 1990 für PC Engine veröffentlicht wurde, ist City Hunter eine von Clouded Leopard Entertainment veröffentlichte Remastered-Version.

Die Entwicklung und der Vertrieb dieser 2026-Version des klassischen 2D-Action-Spiels im Westen werden von Red Art Games übernommen.

Inspiriert von der ersten Staffel des legendären Anime von Sunrise, folgt City Hunter dem berühmten „Cleaner“ Ryo Saeba aus Tokio. In dieser originellen Nebengeschichte tritt er gegen einen finsteren Megakonzern an, dessen Verschwörung die Welt bedroht.

Zur Feier der Neuveröffentlichung von City Hunter wurde das Originalspiel ins Englische, Französische, Italienische, Deutsche und Spanische lokalisiert. Als Hommage an den Original-Abspannsong des Animes wurde außerdem der Kult-Song „Get Wild“ von TM Network zum Spiel hinzugefügt!

Zusätzlich zur digitalen Veröffentlichung wird City Hunter am 26. März 2026 (Ryo Saebas Geburtstag) auch in mehreren physischen Editionen für Nintendo Switch und PS5 in Europa erscheinen.

Während die Standard- und Collector’s-Editionen von City Hunter bei der Veröffentlichung bei mehreren Händlern erhältlich sein werden, wird die limitierte Deluxe-Edition (500 Exemplare pro Plattform) exklusiv im offiziellen Online-Shop von Red Art Games erhältlich sein.

Die Vorbestellungen für alle drei Nintendo Switch- und PS5-Versionen von City Hunter werden am Freitag, dem 26. September 2026, um 10 Uhr MESZ im offiziellen Online-Shop von Red Art Games eröffnet. Details zum Inhalt der physischen Editionen werden in Kürze bekannt gegeben.