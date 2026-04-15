City Transport Simulator 2026: Wetter-System verändert Gameplay komplett

City Transport Simulator 2026 ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und bringt ein dynamisches Wetter-System, das den Alltag im öffentlichen Nahverkehr grundlegend verändert.

Im Mittelpunkt der neuen Version steht ein vollständig dynamisches Wettersystem, das sich im Laufe des Tages ständig verändert. Sonnenschein wechselt sich mit Regen, Nebel, Schneefall und Gewittern ab, wodurch jede Fahrt unter anderen Bedingungen stattfindet.

Die Auswirkungen gehen dabei über reine Optik hinaus. Regen reduziert die Sicht, Schnee verändert die Wahrnehmung von Strecken und unterschiedliche Lichtverhältnisse sorgen für spürbar variierende Fahrten. Dadurch entsteht eine Simulation, die sich kontinuierlich anpasst und jede Route anders wirken lässt.

Zusätzlich sorgen saisonale Veränderungen für weitere Dynamik. Vegetation, Lichtstimmung und das gesamte Stadtbild passen sich im Verlauf des Jahres an und verstärken den Eindruck einer lebendigen Umgebung.

Neben den Umweltfaktoren wurde auch das Gameplay in mehreren Bereichen erweitert. Überarbeitete Passagierinteraktionen, optimierte Ticketprozesse und Verbesserungen an der Benutzeroberfläche sorgen für ein zugänglicheres, aber gleichzeitig tiefgehenderes Spielerlebnis. Auch Verkehrssysteme und das Verhalten von Fußgängern wurden angepasst, um die Stadt glaubwürdiger wirken zu lassen.

ViewApp und NPLAY Games haben zudem sämtliche Fahrzeuge überarbeitet. Neue Soundeffekte sowie funktionale Features wie Klimaanlagen, zu öffnende Fenster und Scheibenwischer erhöhen den Realismus im täglichen Betrieb deutlich.

Besitzer des Vorgängers erhalten das Spiel als kostenloses Upgrade, wobei bestehende Inhalte nahtlos übernommen werden. Parallel zum Release ist außerdem ein Season Pass verfügbar, der alle geplanten Inhalte für 2026 umfasst, darunter neue Fahrzeuge und zusätzliche Karten wie die erste reale Stadt Wien.

Mit dem neuen Teil entwickelt das Studio die Reihe konsequent weiter und setzt verstärkt auf eine dynamische und sich ständig verändernde Simulation des öffentlichen Nahverkehrs.