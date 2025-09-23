City Transport Simulator: Bus: Fährt mit Xbox und PlayStation neue Haltestellen an

City Transport Simulator: Bus fährt bald auch auf Konsole vor, optimiert für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Nach dem erfolgreichen Start auf dem PC erscheint am 07. Oktober 2025 die Konsolenversion von City Transport Simulator: Bus. Ab diesem Tag können auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S in die Welt des Nahverkehrs eintauchen und selbst hinter dem Steuer Platz nehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass CTS: Bus nun auch auf der Konsole verfügbar ist“, erklärt NPLAY-Geschäftsführer Ansgar Blauth. „Gerade auf PlayStation und Xbox gibt es eine große Community für Simulationsspiele, die bereits gespannt auf die realistische Bus-Simulation wartet!“ Auch das Entwicklerteam blickt mit Spannung auf den Start: „Der Konsolenrelease ist für uns ein echter Meilenstein“, sagt Daniel Buda, Geschäftsführer des Entwicklerstudios ViewApp GmbH aus Wien. „Wir haben viel Herzblut in die Umsetzung gesteckt, damit sich die Spielerinnen und Spieler wirklich wie im Bus-Cockpit fühlen – mit allen Details, die den Alltag so besonders machen.“

Authentisches Busfahren mit einzigartigen Features

City Transport Simulator: Bus hebt sich von klassischen Fahrsimulationen deutlich ab. Die Busse sind offiziell lizenziert und wurden mit originalgetreuen Sounds ausgestattet. Dazu kommen bedienbare Cockpits und eine eigens für die Busse entwickelte Fahr- und Gelenkphysik, die die Fahrten realistisch erscheinen lässt.

Besonders spannend ist der Linieneditor: Spieler können ihre eigenen Routen festlegen und Haltestellen umbenennen, die dann in den Straßenbahnen und Bussen korrekt angesagt werden. Gemeinsam mit den anpassbaren Haltestellen ist das eine perfekte Möglichkeit, die Spielwelt nach eigenen Wünschen zu individualisieren.

Ergänzt wird die lebendige Spielwelt durch KI-Straßenbahnen und -Busse, die für ein authentisches Stadtbild sorgen.

Wer ohne Limits alle Busse steuern möchte, wählt den Sandbox-Modus. Wer dagegen Herausforderungen mag, kann im Karrieremodus mit Levelsystem Schritt für Schritt ein eigenes Verkehrsunternehmen aufbauen. Die enge Verzahnung zwischen Tram- und Bus-Modul macht CTS zudem einzigartig im Genre.

Verschiedene Editionen erhältlich

Zur Veröffentlichung am 07. Oktober wird City Transport Simulator: Bus in mehreren Editionen erhältlich sein. Spieler können zwischen einer Starter Edition, einer erweiterten Gold Edition und weiteren Varianten wählen. Jede Edition beinhaltet offiziell lizenzierte Busse; die umfangreicheren Editionen bieten zusätzliche Fahrzeuge, die das Spielerlebnis noch vielfältiger machen.