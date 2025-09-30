City Transport Simulator: Bus: Fleet Trailer zeigt gewaltige Flotte

Der neue Fleet Trailer zu City Transport Simulator zeigt die Bandbreite an Bussen und Trams, die Spielern ab dem 07. Oktober 2025 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zur Verfügung steht.

Eine Flotte, die keine Wünsche offenlässt

Zu diesen historischen Fahrzeugen zählen die Trams GT6 und GT8N. Sie heben sich durch originalgetreue, markante Sounds, Rollbänder zur Anzeige der Linienziele, Glühbirnen im Fahrgastraum und den charakteristischen Kurbelfahrschalter aus.

All diese Features machen eine Zeitreise in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts möglich, in der die Straßenbahnen das Erscheinungsbild vieler Städte prägten.

Den Kontrast dazu bilden die modernen MAN New Lion’s City-Solo- und Gelenkbusse. Sie bieten alle Hightech-Features, die zum Repertoire aktueller Busse gehören: Ein modernes Erscheinungsbild, eine Start-Stop-Automatik und eine RGB-Innenraumbeleuchtung. Selbstredend sind auch hier originale Sounds verbaut.

Der Großteil der Fahrzeuge stammt aus der Zeit zwischen den Epochen: So ist beispielsweise Wiens erster Niederflurbus Gräf/Steyr NL205 im Spiel fahrbar, genauso wie der aus ganz Europa bekannte MAN Lion’s City-Bus, der gleich in sechs Varianten bereitsteht. Tram-Fans können in der gleichen Spielwelt die StadtRegioTram, die aus Wien bekannte Flexity Vienna-, die Münchener R2.2B- oder die ältere E1-Tram steuern.

Allen Fahrzeugen gemein ist, dass sie präzise auf Basis originaler Fahrzeugdaten erstellt wurden und mit offizieller Lizenz in das Spiel integriert wurden. Schon jetzt bietet City Transport Simulator also einen gewaltigen Fuhrpark, weitere Inhalte sind als Erweiterungspakete für die Zukunft geplant.

Spieler können alle Fahrzeuge entweder selbst steuern oder durch Zuteilung zu den Linien von der KI im Spiel steuern lassen.

„Die Vielfalt und Detailtreue unserer Fahrzeuge ist etwas, worauf wir besonders stolz sind“, erklärt ViewApp-Geschäftsführer Daniel Buda. „Für uns war es wichtig, nicht nur moderne, sondern auch ältere Bus- und Straßenbahn-Modelle zu integrieren, die oft einen ganz besonderen Charme haben. So wird City Transport Simulator zu einem einzigartigen Erlebnis für Fans jeder Generation.“

City Transport Simulator: Bus erscheint am 07. Oktober in mehreren Editionen. Je nach Edition variiert der Umfang an Busmodellen.