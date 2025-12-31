CityDriver auf Konsolen jetzt mit noch mehr Lenkrädern kompatibel! Hier gibt es eine Liste aller unterstützten Lenkräder.

In CityDriver von Publisher Aerosoft und Entwickler ViewApp fahren Spieler in detailliert nachgebildeten Fahrzeugen verschiedener Klassen mit unterschiedlichen Motoren und Automatik- oder Schaltgetrieben durch München.

In der bayerischen Landeshauptstadt absolvieren sie abwechslungsreiche Missionen. Um ihr Fahrzeug besser kennen zu lernen, können sie es zunächst auf der Teststrecke des Verkehrsübungsplatzes beim Ausweichen, 3-Punkt-Wenden und Parken ausgiebig testen.

Für ein immersives Erlebnis verfügt die Fahrsimulation auch über Lenkradsupport. Dieser wird ab sofort in einem neuen Update verbessert und erweitert. Neben Fehlerbehebungen bei Lenkrädern auf dem PC und Konsolen, können sich Konsolenspieler über noch mehr unterstützte Lenkräder und Force-Feedback-Effekte wie beispielsweise Rumble & Center Spring auf der Xbox freuen.

Eine Liste aller Lenkräder, die jetzt mit Konsolen kompatibel sind, findet sich hier:

GT DD PRO (PS5)

Fanatec ClubSport Shifter

Weitere Fanatec Wheels

Thrustmaster Ferrari 458 Spider

Thrustmaster TMX

Thrustmaster T128

Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition

Thrustmaster T598 Racing Wheel

Thrustmaster T248 (PlayStation 5)

Thrustmaster T248 (Xbox)

Thrustmaster TH8S Shifter Add-On

Weitere Thrustmaster Wheels

Logitech G29

Logitech G923

Logitech G920

Logitech Driving Force Shifter

Hinweis: Nicht alle Lenkräder verhalten sich im Spiel exakt gleich. CityDriver ist für PC via Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.