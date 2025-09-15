Clair Obscur: Expedition 33: 4,4 Millionen verkaufte Einheiten

Nach 33 Tagen erreichte Clair Obscur: Expedition 33 bereits Ende Mai über 3,3 Millionen Verkäufe. Nach knapp vier Monaten sind weitere 1,1 Millionen verkaufte Einheiten dazugekommen.
Die neuen Zahlen wurden ungewohnt in einem Liveatream des Streamers Lundi auf verkündet, der auf der Veranstaltung ZEVENT auf Sendung war.
Drei Programmierer von Sandfall Interactive machten halt beim Streamer und gaben dort zu Protokoll, dass sich Clair Obscur: Expedition 33 mehr als 4,4 Millionen Mal verkauft habe, ehe sie merkten, dass sie dies vielleicht nicht hätten sagen sollen und zu den „offiziell 3,3 Millionen“ zurückruderten.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habs im Gamepass genossen muss ich gestehen.
Ich spekuliere auf ein Steelbook wenns gut genug läuft. Aber irgendwann kauf ich es garantiert noch, auch ohne Steelbook
Bis auf die rundenbasierten Kämpfe wars gut
Sehr schön, hoffe noch auf sehr viel mehr.
Seit der ersten Ankündigung drauf gefreut und Day One im Gamepass gespielt. Die physische Version hatte ich mir auch bestellt gehabt und steht nun im Regal :3