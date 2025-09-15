Clair Obscur: Expedition 33: 4,4 Millionen verkaufte Einheiten

Die Anzahl der verkauften Spiele von Clair Obscur: Expedition 33 ist auf über 4,4 Millionen Einheiten gewachsen.

Nach 33 Tagen erreichte Clair Obscur: Expedition 33 bereits Ende Mai über 3,3 Millionen Verkäufe. Nach knapp vier Monaten sind weitere 1,1 Millionen verkaufte Einheiten dazugekommen.

Die neuen Zahlen wurden ungewohnt in einem Liveatream des Streamers Lundi auf verkündet, der auf der Veranstaltung ZEVENT auf Sendung war.

Drei Programmierer von Sandfall Interactive machten halt beim Streamer und gaben dort zu Protokoll, dass sich Clair Obscur: Expedition 33 mehr als 4,4 Millionen Mal verkauft habe, ehe sie merkten, dass sie dies vielleicht nicht hätten sagen sollen und zu den „offiziell 3,3 Millionen“ zurückruderten.