Clair Obscur: Expedition 33: 50,- Dollar-Preis war ein Schlüssel zum Erfolg

50 Autor: , in News / Clair Obscur: Expedition 33
Übersicht
Image: Kepler Interactive

„Respekt vor Geld und Zeit der Spieler“ – Kepler‑Chef verrät, warum Expedition 33 bewusst günstiger ist als AAA‑Games.

Clair Obscur: Expedition 33 gehört zu den Überraschungshits des vergangenen Jahres – und laut Alexis‑Garavaryan, CEO von Kepler Interactive, liegt das nicht nur an Gameplay, Story und Präsentation.

In einem BBC‑Interview erklärt er, dass auch der Preis von 50 Dollar ein entscheidender Faktor war.

Der Titel wurde bewusst unterhalb des üblichen AAA‑Preisniveaus angesetzt, um Spielern das Gefühl zu geben, dass sie echten Gegenwert erhalten.

Garavaryan betont, dass Expedition 33 viele Merkmale eines großen AAA‑RPGs erfüllt: poliertes Gameplay, hochwertige Grafik, starke Sprecherleistungen und ein aufwendiger Soundtrack. Gleichzeitig biete das Spiel eine ungewöhnliche, neuartige Erfahrung, die klassische rundenbasierte Kämpfe mit modernen Fantasy‑RPG‑Elementen verbindet.

Er sagt: Spieler legten heute weniger Wert auf maximale grafische Perfektion oder die reine Anzahl an Spielstunden. Viel wichtiger sei, wie außergewöhnlich, interessant und neuartig ein Erlebnis sei.

Publisher und Studio diskutierten früh, dass ein niedrigerer Preis potenziellen Käufern signalisiert, dass man „respektvoll mit ihrem Geld“ umgeht.

Garavaryan erklärt: Viele große Unternehmen hätten ihre Preise zuletzt regelmäßig erhöht. Kepler dagegen frage sich zuerst, was ein fairer Preis wäre, und setze ihn dann bewusst darunter, damit Spieler das Gefühl haben, ein Schnäppchen zu machen.

Das Ziel: Spieler sollen das Gefühl haben, dass Kepler ihre Zeit und ihr Geld respektiert – und dass jedes Spiel des Publishers ein gutes Geschäft ist. Mit dieser Strategie hat Clair Obscur: Expedition 33 nicht nur Kritiker überzeugt, sondern auch das Vertrauen der Community gewonnen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Clair Obscur: Expedition 33

50 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. mAsTeR OuTi 99640 XP Posting Machine Level 4 | 24.02.2026 - 13:58 Uhr

    Der Schlüssel war der Gamepass Day One Release und die Qualität des Spiels an sich.

    0
  5. Mass1vePlay 59625 XP Nachwuchsadmin 8+ | 24.02.2026 - 17:39 Uhr

    Ich bin da skeptisch, denn im Nachhinein ist es immer einfach Dinge zu behaupten. Für eine neue IP und ein neues Studio ist das viel mehr ein einfacher Weg besseren Zugang zu einer größeren Spielergemeinde zu gewinnen. Als mehr würde ich das erst einmal nicht sehen. Vom Gegenteil überzeugt bin ich, wenn auch das nächste Spiel dieser Größe wieder für 50-60 € erscheint. Beweis vs. Behauptung.

    Das gesagt, muss ich aber auch erwähnen das ich mich fast schon schlecht gefühlt habe es nur im Gamepass gespielt zu haben, statt es zu kaufen. Denn es ist eines der wenigen Spiele wo ich der Meinung bin das Studio hat jeden Cent verdient.

    0
  6. Ralle89 91340 XP Posting Machine Level 1 | 24.02.2026 - 19:30 Uhr

    Der Lobgesang über das Spiel endet auch niemals 👍🏻😅

    0

Hinterlasse eine Antwort