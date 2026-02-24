Clair Obscur: Expedition 33: 50,- Dollar-Preis war ein Schlüssel zum Erfolg

Clair Obscur: Expedition 33 gehört zu den Überraschungshits des vergangenen Jahres – und laut Alexis‑Garavaryan, CEO von Kepler Interactive, liegt das nicht nur an Gameplay, Story und Präsentation.
In einem BBC‑Interview erklärt er, dass auch der Preis von 50 Dollar ein entscheidender Faktor war.
Der Titel wurde bewusst unterhalb des üblichen AAA‑Preisniveaus angesetzt, um Spielern das Gefühl zu geben, dass sie echten Gegenwert erhalten.
Garavaryan betont, dass Expedition 33 viele Merkmale eines großen AAA‑RPGs erfüllt: poliertes Gameplay, hochwertige Grafik, starke Sprecherleistungen und ein aufwendiger Soundtrack. Gleichzeitig biete das Spiel eine ungewöhnliche, neuartige Erfahrung, die klassische rundenbasierte Kämpfe mit modernen Fantasy‑RPG‑Elementen verbindet.
Er sagt: Spieler legten heute weniger Wert auf maximale grafische Perfektion oder die reine Anzahl an Spielstunden. Viel wichtiger sei, wie außergewöhnlich, interessant und neuartig ein Erlebnis sei.
Publisher und Studio diskutierten früh, dass ein niedrigerer Preis potenziellen Käufern signalisiert, dass man „respektvoll mit ihrem Geld“ umgeht.
Garavaryan erklärt: Viele große Unternehmen hätten ihre Preise zuletzt regelmäßig erhöht. Kepler dagegen frage sich zuerst, was ein fairer Preis wäre, und setze ihn dann bewusst darunter, damit Spieler das Gefühl haben, ein Schnäppchen zu machen.
Das Ziel: Spieler sollen das Gefühl haben, dass Kepler ihre Zeit und ihr Geld respektiert – und dass jedes Spiel des Publishers ein gutes Geschäft ist. Mit dieser Strategie hat Clair Obscur: Expedition 33 nicht nur Kritiker überzeugt, sondern auch das Vertrauen der Community gewonnen.
50€ ziehen halt eher als 80€
Die 50 Euro sind auch gut gewählt.
Der Schlüssel war der Gamepass Day One Release und die Qualität des Spiels an sich.
perfekt für Gamepass, genau wie Silksong
Ich bin da skeptisch, denn im Nachhinein ist es immer einfach Dinge zu behaupten. Für eine neue IP und ein neues Studio ist das viel mehr ein einfacher Weg besseren Zugang zu einer größeren Spielergemeinde zu gewinnen. Als mehr würde ich das erst einmal nicht sehen. Vom Gegenteil überzeugt bin ich, wenn auch das nächste Spiel dieser Größe wieder für 50-60 € erscheint. Beweis vs. Behauptung.
Das gesagt, muss ich aber auch erwähnen das ich mich fast schon schlecht gefühlt habe es nur im Gamepass gespielt zu haben, statt es zu kaufen. Denn es ist eines der wenigen Spiele wo ich der Meinung bin das Studio hat jeden Cent verdient.
Der Lobgesang über das Spiel endet auch niemals 👍🏻😅