Clair Obscur: Expedition 33: 50,- Dollar-Preis war ein Schlüssel zum Erfolg

„Respekt vor Geld und Zeit der Spieler“ – Kepler‑Chef verrät, warum Expedition 33 bewusst günstiger ist als AAA‑Games.

Clair Obscur: Expedition 33 gehört zu den Überraschungshits des vergangenen Jahres – und laut Alexis‑Garavaryan, CEO von Kepler Interactive, liegt das nicht nur an Gameplay, Story und Präsentation.

In einem BBC‑Interview erklärt er, dass auch der Preis von 50 Dollar ein entscheidender Faktor war.

Der Titel wurde bewusst unterhalb des üblichen AAA‑Preisniveaus angesetzt, um Spielern das Gefühl zu geben, dass sie echten Gegenwert erhalten.

Garavaryan betont, dass Expedition 33 viele Merkmale eines großen AAA‑RPGs erfüllt: poliertes Gameplay, hochwertige Grafik, starke Sprecherleistungen und ein aufwendiger Soundtrack. Gleichzeitig biete das Spiel eine ungewöhnliche, neuartige Erfahrung, die klassische rundenbasierte Kämpfe mit modernen Fantasy‑RPG‑Elementen verbindet.

Er sagt: Spieler legten heute weniger Wert auf maximale grafische Perfektion oder die reine Anzahl an Spielstunden. Viel wichtiger sei, wie außergewöhnlich, interessant und neuartig ein Erlebnis sei.

Publisher und Studio diskutierten früh, dass ein niedrigerer Preis potenziellen Käufern signalisiert, dass man „respektvoll mit ihrem Geld“ umgeht.

Garavaryan erklärt: Viele große Unternehmen hätten ihre Preise zuletzt regelmäßig erhöht. Kepler dagegen frage sich zuerst, was ein fairer Preis wäre, und setze ihn dann bewusst darunter, damit Spieler das Gefühl haben, ein Schnäppchen zu machen.

Das Ziel: Spieler sollen das Gefühl haben, dass Kepler ihre Zeit und ihr Geld respektiert – und dass jedes Spiel des Publishers ein gutes Geschäft ist. Mit dieser Strategie hat Clair Obscur: Expedition 33 nicht nur Kritiker überzeugt, sondern auch das Vertrauen der Community gewonnen.