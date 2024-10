Clair Obscur: Expedition 33: Andy Serkis und weitere Sprecher enthüllt

Der unabhängige französische Entwickler Sandfall Interactive hat heute einen brandneuen Trailer zu seinem Debütspiel Clair Obscur: Expedition 33 veröffentlicht, der neues Gameplay zeigt und die beeindruckende Sprecherbesetzung des Spiels enthüllt.

Schaut euch den neuesten Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33 hier an:

Im heutigen emotionalen, neuen Trailer werden den Spielern die wichtigsten Charaktere vorgestellt, auf die sie treffen werden, wenn Expedition 33 im Frühjahr 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S (ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass erhältlich) und PC erscheint.

Neben den heldenhaften Expeditionsteilnehmern und ihrem Streben, die Malerin zu besiegen und die Menschheit aus ihrem Kreislauf des Todes zu befreien, treffen die Spieler auch auf mysteriöse und gefährliche Fremde, die von ganz anderen und gegensätzlichen Kräften getrieben zu sein scheinen.

Expedition 33 bietet eine beeindruckende Besetzung aus Talenten der Videospiel- und Filmindustrie, die den Charakteren und der Welt Leben einhauchen, darunter:

Charlie Cox (Daredevil: Born Again, Der Sternwanderer) als Gustave, ein erfinderischer und engagierter Ingenieur, der sein letztes Lebensjahr dem Kampf gegen die Malerin widmet, um eine Zukunft für die Kinder von Lumière eine Zukunft zu sichern.

Ben Starr (FINAL FANTASY XVI, Warframe: 1999) als Verso, ein gefährlicher Fremder. Verso ist ein Außenseiter unbekannter Herkunft, der die Expedition genau beobachtet.

Außerdem in den Hauptrollen Rich Keeble (Good Omens), Devora Wilde (Baldur's Gate III), Tracy Wiles (Baldur's Gate III) und Maxence Cazorla (Ineffable) in noch unangekündigten Rollen.

In Expedition 33 durchqueren die Spieler atemberaubende Landschaften auf ihrer schicksalhaften Reise zur Malerin. Mit dynamischen Fortbewegungsmechaniken, um unüberwindbare Terrains zu erklimmen und über riesige Abgründe zu springen, erkunden die Spieler eine detailreiche Welt voller Schätze, Waffen und imposanter Feinde.

Im Kampf entdecken die Spieler ein innovatives reaktives, rundenbasiertes Kampfsystem, das zeitlich abgestimmte Eingaben erfordert, um mächtige Angriffe perfekt auszuführen oder gegnerischen Attacken auszuweichen, zu blocken und zu parieren, um den Spieß umzudrehen und den Sieg zu erringen.

Clair Obscur: Expedition 33 ist ab sofort zur Wunschliste hinzufügbar und wird im Frühjahr 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S (ab Tag eins mit Xbox Game Pass verfügbar) und PC (via Steam und dem Epic Games Store) erhältlich sein.

Physische Ausgaben von Clair Obscur: Expedition 33 werden ebenfalls zum Start in Zusammenarbeit mit Maximum Entertainment in ausgewählten Märkten Nord- und Südamerikas sowie mit Bandai Namco Entertainment in Europa und ausgewählten asiatischen Märkten verfügbar sein.