Clair Obscur: Expedition 33: Begeistert Frankreich mit beeindruckender Konzerttour

11 Autor: , in News / Clair Obscur: Expedition 33
Übersicht
Image: Kepler Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 A Painted Symphony setzt 2026 zur großen Europa-Tour an.

Die Konzertreihe A Painted Symphony zu Clair Obscur: Expedition 33 hat in Frankreich für viel Aufmerksamkeit gesorgt und gewährt nun einen Blick hinter die Kulissen.

Die Entwickler und Musiker zeigen, wie zahlreiche Künstler zusammenarbeiteten, um die besondere Atmosphäre der Live-Auftritte einzufangen. Die Dokumentation zur French Tour verdeutlicht, wie intensiv das Team daran arbeitete, die Musik des kommenden RPGs authentisch und emotional auf die Bühne zu bringen.

Viele Mitwirkende berichten von der außergewöhnlichen Erfahrung, die komplexen Kompositionen des Spiels in einem realen Konzertsaal zu präsentieren.

Die französische Konzertreihe fand großen Zuspruch und diente als Auftakt für eine umfangreichere Europa-Tour, die 2026 starten wird. Weitere internationale Termine sollen in den kommenden Monaten folgen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Clair Obscur: Expedition 33

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 20875 XP Nasenbohrer Level 1 | 28.11.2025 - 12:03 Uhr

    Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻 Die Musik von Clair Obscur: Expedition 33 ist einfach fantastisch. 💚

    2
  2. Sevalot 5460 XP Beginner Level 3 | 28.11.2025 - 12:04 Uhr

    Cool. Das Spiel starte ich dann ab Morgen, mal schauen wie es ist. 🙂

    1
  3. Robilein 1182150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 28.11.2025 - 12:07 Uhr

    Bestimmt ein tolles Erlebnis. Wir waren ja zweimal beim Hans Zimmer Orchester dabei. Ist schon was schönes und einzigartiges.

    0
  5. Lord Maternus 350425 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 28.11.2025 - 12:40 Uhr

    Sehr schön. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber selbst meine Tochter singt manchmal was aus dem Soundtrack.

    2
  6. Drakeline6 180375 XP Battle Rifle Man | 28.11.2025 - 12:44 Uhr

    Die Musik fand ich tatsächlich gar nciht mal so gut, ansonsten alles deutlich besser als alles was sonst dieses Jahr kam.

    0
    • Ulrix 660 XP Neuling | 28.11.2025 - 14:01 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Dachte schon, ich bin der einzige, der die Musik zum Abgewöhnen fand. Am schlimmsten fand ich das überbordende Gesinge🤣🤣🤣

      0
  7. Chicko90 23735 XP Nasenbohrer Level 2 | 28.11.2025 - 12:47 Uhr

    Musikalisch das vielleicht beste Spiel der Letzen 10 Jahre (in meinen Augen).

    1
  8. danbu 67470 XP Romper Domper Stomper | 28.11.2025 - 14:23 Uhr

    Das würde ich mir auch live geben.
    Der Soundtrack ist einer der besten der Spielegeschichte.

    0
  9. Homunculus 279020 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.11.2025 - 14:26 Uhr

    Der Soundtrack lief bei mir gestern auch während der Autofahrt^^
    Einfach nur wunderschön, einige Titel mehr als andere, aber generell ein sehr guter Soundtrack.

    0

Hinterlasse eine Antwort