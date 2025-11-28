Clair Obscur: Expedition 33: Begeistert Frankreich mit beeindruckender Konzerttour

Clair Obscur: Expedition 33 A Painted Symphony setzt 2026 zur großen Europa-Tour an.

Die Konzertreihe A Painted Symphony zu Clair Obscur: Expedition 33 hat in Frankreich für viel Aufmerksamkeit gesorgt und gewährt nun einen Blick hinter die Kulissen.

Die Entwickler und Musiker zeigen, wie zahlreiche Künstler zusammenarbeiteten, um die besondere Atmosphäre der Live-Auftritte einzufangen. Die Dokumentation zur French Tour verdeutlicht, wie intensiv das Team daran arbeitete, die Musik des kommenden RPGs authentisch und emotional auf die Bühne zu bringen.

Viele Mitwirkende berichten von der außergewöhnlichen Erfahrung, die komplexen Kompositionen des Spiels in einem realen Konzertsaal zu präsentieren.

Die französische Konzertreihe fand großen Zuspruch und diente als Auftakt für eine umfangreichere Europa-Tour, die 2026 starten wird. Weitere internationale Termine sollen in den kommenden Monaten folgen.