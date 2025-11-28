Clair Obscur: Expedition 33: Begeistert Frankreich mit beeindruckender Konzerttour

Die Konzertreihe A Painted Symphony zu Clair Obscur: Expedition 33 hat in Frankreich für viel Aufmerksamkeit gesorgt und gewährt nun einen Blick hinter die Kulissen.
Die Entwickler und Musiker zeigen, wie zahlreiche Künstler zusammenarbeiteten, um die besondere Atmosphäre der Live-Auftritte einzufangen. Die Dokumentation zur French Tour verdeutlicht, wie intensiv das Team daran arbeitete, die Musik des kommenden RPGs authentisch und emotional auf die Bühne zu bringen.
Viele Mitwirkende berichten von der außergewöhnlichen Erfahrung, die komplexen Kompositionen des Spiels in einem realen Konzertsaal zu präsentieren.
Die französische Konzertreihe fand großen Zuspruch und diente als Auftakt für eine umfangreichere Europa-Tour, die 2026 starten wird. Weitere internationale Termine sollen in den kommenden Monaten folgen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻 Die Musik von Clair Obscur: Expedition 33 ist einfach fantastisch. 💚
Cool. Das Spiel starte ich dann ab Morgen, mal schauen wie es ist. 🙂
Bestimmt ein tolles Erlebnis. Wir waren ja zweimal beim Hans Zimmer Orchester dabei. Ist schon was schönes und einzigartiges.
Die Musik verdient ihre Bühne, grandios was sie da abgeliefert haben.
Sehr schön. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber selbst meine Tochter singt manchmal was aus dem Soundtrack.
Die Musik fand ich tatsächlich gar nciht mal so gut, ansonsten alles deutlich besser als alles was sonst dieses Jahr kam.
Dachte schon, ich bin der einzige, der die Musik zum Abgewöhnen fand. Am schlimmsten fand ich das überbordende Gesinge🤣🤣🤣
Musikalisch das vielleicht beste Spiel der Letzen 10 Jahre (in meinen Augen).
Das würde ich mir auch live geben.
Der Soundtrack ist einer der besten der Spielegeschichte.
Der Soundtrack lief bei mir gestern auch während der Autofahrt^^
Einfach nur wunderschön, einige Titel mehr als andere, aber generell ein sehr guter Soundtrack.
Die Musik in dem Spiel ist wirklich klasse 🤩.