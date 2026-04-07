Clair Obscur: Expedition 33: Ben Starr spricht Klartext: Original-IPs sollten 2026 dominieren

Ben Starr fordert einen Kurswechsel in der Spielebranche und sieht neue Marken wie Clair Obscur: Expedition 33 als Schlüssel für die Zukunft.

Ben Starr, bekannt für seine Arbeit in Titeln wie Fortnite, Final Fantasy XVI, Hades II sowie Clair Obscur: Expedition 33, hat sich klar für eine stärkere Fokussierung auf neue Marken ausgesprochen.

Im Rahmen eines Panels zu Clair Obscur: Expedition 33 auf der Emerald City Comic Con äußerte sich Starr zu aktuellen Entwicklungen und sprach über die Zukunft kreativer Inhalte. Seine zentrale Botschaft: Original-IP sollte im Jahr 2026 eine führende Rolle einnehmen.

Starr betonte, dass die Branche häufig dazu neige, auf bekannte Marken zurückzugreifen, anstatt neue Ideen zu entwickeln. Gleichzeitig verwies er auf den Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 als Beispiel dafür, dass frische Konzepte sowohl kritisch als auch künstlerisch überzeugen können.

Besonders interessant ist seine Einschätzung im Kontext der aktuellen Lage der Branche. Steigende Entwicklungskosten und häufige Umstrukturierungen führen dazu, dass etablierte Marken als sicherer Weg gelten. Dennoch zeigt sich laut Starr, dass neue Spiele weiterhin erfolgreich sein können und Raum für kreative Risiken besteht.

Auch persönliche Wünsche kommen in seiner Aussage zum Ausdruck. Starr erwähnte, dass er sich eine Beteiligung an der Legacy of Kain-Reihe vorstellen könnte, betonte jedoch zugleich, dass die Branche nicht ausschließlich auf bekannte Reihen setzen sollte.

Seine Aussagen fügen sich in eine breitere Debatte ein, die sich zunehmend um die Balance zwischen Sicherheit und Innovation dreht. Während bekannte Marken kurzfristig Stabilität bieten, könnten neue IPs langfristig entscheidend für die kreative Entwicklung der Branche sein.